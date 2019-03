MC Alger : Kaci-Saïd, démis de ses fonctions, installation d’une direction collégiale

Le Directeur sportif du MC Alger, Kamel Kaci-Saïd, a été démis de ses fonctions mardi et une direction collégiale a été mise en place, a indiqué le Conseil d'Administration de la Société sportive par actions (SSPA - Le Doyen Mouloudia Club d'Alger) dans un communiqué transmis à l'APS. «Le Conseil d'Administration de la Société sportive par actions «Le Doyen Mouloudia Club d'Alger» s'est réuni, sur convocation de son Président, et en présence de ses membres, en date du 26 mars 2019, à Alger, conformément aux statuts de la Société, et a décidé de mettre fin aux fonctions de Kamel Kaci-Saïd, en tant que Directeur Général Sportif de la SSPA-MCA, à compter du 26 mars 2019», a indiqué le CA du MCA, en précisant que l'ancien attaquant de l'Equipe nationale sera appelé à d'autres fonctions. Il a été également décidé au cours de cette même réunion de «mettre en place une Direction Collégiale», qui se chargera «de gérer la Société SSPA» Le Doyen Mouloudia Club d'Alger. Six membres composent cette Direction, à leur tête Zoubir Bachi, en tant que président. Il sera secondé dans sa tâche par Kamel Longar, Youcef Farhi, Mohamed Smaïl, Ameur Benali et Abdelghani Sebti. Le Conseil d'Administration du MCA n'a pas précisé le motif de ce changement. Les Vert et Rouge, qui restent sur une victoire en championnat contre le voisin USM Alger (3-2), occupent actuellement à la 5e place au classement général de la Ligue 1, avec 35 points, mais avec deux matchs en moins.