COUPE D’ALGéRIE (quarts de finale retour) : Aujourd’hui à 17h : NAHD - CRB et MCO - CSC : Chaudes empoignades

Cet après-midi, l’on renoue avec la coupe d’Algérie, avec au programme deux belles affiches à l’occasion des quarts de finale retour, avec les matches NAHD-CRB et MCO-CSC.

La première chaude empoignade se jouera au stade du 5-Juillet avec une confrontation très attendue qui opposera le Nasr Hussein-Dey au Chabab de Belouizdad, qui drainera, à non pas douter, un grand public composé des deux galeries husseindéene et belouizdadie. Rappelons qu’au match aller, se sont les Chababistes qui recevaient et que la partie s’est soldée sur un score de 1-0, à l’avantage du Nasria.

Cela promet donc une manche retour très disputée où aucune équipe n’est prête à faire de cadeau à l’autre. Il est vrai que le NAHD dispose d’un petit avantage. Toutefois, il aura en face un onze du CRB hyper motivé et déterminé à refaire son retard. Sa mission ne s’annonce néanmoins guère de tout repos face à un adversaire qui a l’avantage d’avoir gagné et marqué un but à l’extérieur sans en avoir encaissé au match aller.

Ce qui signifie que si le Chabab encaisse un but, il lui faudra en inscrire trois pour espérer se qualifier. Les Sang et Or, qui pourraient récupérer leur capitaine et buteur providentiel Gasmi en la circonstance, tiennent absolument à passer l’écueil belouizdadi ? La coupe d’Algérie étant à présent le principal objectif du club. Gasmi, resté longtemps en convalescence suite à une sérieuse blessure au visage, a repris mardi l’entraînement. Pour rappel, il s’est déplacé en Tunisie dimanche afin de bénéficier d’un masque de protection, en perspective de sa possible participation au rendez-vous d’aujourd’hui. Tous les moyens ont été mis à la disposition de l’équipe nahdiste pour lui permettre de bien préparer le match. Pareil pour le Chabab qui a pris ses quartiers mardi à l’hôtel Holiday Inn pour rester bien concentré sur la joute de ce soir. Le CRB, qui lutte de toutes ses forces pour le maintien, tient aussi à faire sensation en coupe d’Algérie et sait parfaitement que s’il passe le cap nahdiste et atteint les demi-finales, tout lui sera possible à ce moment-là.

La direction du club a elle aussi mis le groupe dans les meilleures conditions et l’entraîneur Abdelkader Amrani tout comme Meziane Ighil-Ali n’a rien laissé au hasard en terme de préparation technico-tactique et physique. L’attaquant nigérien Soumana est de retour après avoir rejoint la sélection de son pays. Tout comme Bechou qui été concerné par le match de l’EN U23 face à la Guinée-équatoriale. Soit deux importants atouts chababistes sur le plan offensif. Le derby algérois promet et le CRB ne semble pas craindre sa bête noire nahdiste.

L’autre empoignade des quarts de finale opposera le Mouloudia d’Oran au Chabab de Constantine. Au match aller, les Hamraoua avaient tenu en échec les Sanafir au stade Chahid Hamlaoui (1-1). Soit un bon résultat pour les Oranais. Il leur suffira d’un zéro partout ou d’une victoire quelque soit le score pour arracher leur billet qualificatif au carré d’As. Côté oranais, l’entraîneur Jean-Michel Cavalli ne pourra compter sur deux éléments importants sur son échiquier. Il s’agit de Mekkaoui affaibli par une forte grippe et Heriat, suspendu pour cumul de cartons en coupe d’Algérie. Par contre bonne nouvelle pour les Sanafir, qui verront le retour de Djaâbot et Abid qui se sont remis de leurs blessures et qui sont ainsi à la disposition de Denis Lavagne. Un seul bémol, le possible forfait du gardien de but titulaire indiscutable dans le onze constantinois, Chamessedine Rahmani, qui a contracté lundi une blessure au genou à l’entraînement.

Limane ou Osmani le remplacera en cas où son absence sera confirmée. Le stade Ahmed-Zabana ne manquera pas de faire le plein à l’occasion de cette belle affiche. Zaalani et ses coéquipiers ont promis d’aller chercher la qualification à Oran, d’autant qu’ils en ont bien les moyens. Cependant, ce qui est certain, c’est que Boudebouda and Co ne l’entendront certainement pas de cette oreille.

Ça promet !

Mohamed-Amine Azzouz