Match international amical, Algérie 1 – Tunisie 0 : Une victoire bonne pour le moral

La sélection nationale de football a disposé, mardi soir, au stade Tchaker de Blida, de son homologue tunisienne par un score étriqué. L'unique réalisation de ce derby maghrébin, qui fut un avant-goût de la CAN 2019, a été l’œuvre de Bounedjah, en seconde période.

Cette confrontation entre deux teams qualifiés pour la prochaine compétition continentale en Égypte n'avait rien d'amicale. Aucune des deux équipes ne souhaitait s'incliner. Rivalité oblige. Malgré l'absence de cinq cadres, les poulains du technicien français Alain Giresse ont tenu la dragée haute aux camarades de Mandi. Notamment en première période où les protégés de Djamel Belmadi ont eu de la peine à imposer leur jeu et leur rythme, face à des Aigles de Carthage assez bien organisés sur le terrain. En effet, manquant d'inspiration dans les phases offensives et de fluidité dans la transmission de la balle, mais se distinguant surtout par une lenteur dans la reconversion, les Algériens n'ont pas vraiment brillé dans cette partie, marquée par l'engagement physique et dominée par l'aspect tactique. L'EN, malgré la présence de talentueux joueurs en son sein, ne parvient pas encore à trouver la bonne formule lui permettant de mettre le potentiel technique individuel au profit du collectif. Ainsi, le jeu s'est pratiquement concentré au centre du rectangle vert où les deux adversaires se sont livrés une véritable bataille. 31', Mahrez élimine Haddadi à l'entrée de la surface avant d'obliger Ben Mustapha à se coucher pour envoyer le cuir en corner. 41', suite à un cafouillage dans la surface de réparation, Bounedjah, idéalement placé, manque lamentablement son tir. De leur côté, les Tunisiens n'ont pas non plus trouvé la solution face à une défense Algérienne imperméable, assez bien organisée autour d'Oukidjia qui faisait son baptême de feu en sélection en compagnie de Lekhal. 44', le tir de Msakni est passé à côté. C'est sur une balle arrêtée, un penalty, que les coéquipiers de Mandi ont pris le dessus sur leurs adversaires du jour, qui sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions offensives. 48', le tir de Saidani passe tout près du cadre. 60', Chouat récupère une balle mal renvoyée par le portier algérien. Il ne parvient cependant pas à cadrer. 67, la tête croisé de Chouat a failli faire mouche. 69', l'arbitre de la rencontre, le Marocain Guzzaz, accorde un penalty en faveur des Algériens pour une faute du défenseur Maeriah sur Mahrez dans la surface. Bounedjah se charge d’exécuter la sentence et donne l'avantage aux Verts. Dans la foulée, le meilleur butteur du championnat qataris manque de peu de signer un doublé. Après une chevauchée solitaire, il voit son tir capté in-extremis par le gardien. Les camarades de Msakni ont tenté de revenir à la marque, mais en vain. L’arrière-garde algérienne, qui commence à trouver ses marques, a bien résisté aux assauts des Tunisiens. Dans cette rencontre, il y a eu du bon et du moins bon. Dans l'ensemble, les Verts ont eu un comportement intéressant face à une coriace sélection mondialiste.

Rédha M.