Grand angle : Regain préoccupant

Le regain de violences au Mali est un mauvais signe. Les affrontements entre communauté Peul et ethnies Bambara et Dogon ainsi que les attaques perpétrées contre l’armée font craindre le pire pour le pays qui aspire, depuis 2015 -date de la signature de l’Accord de paix et de réconciliation d’Alger-, à se reconstruire et répondre aux aspirations des Maliens. Malheureusement les autorités peinent à le mettre en œuvre en dépit des appels lancés en ce sens par la communauté internationale qui a accompagné les parties maliennes durant les négociations abritées par l’Algérie. Mais il se trouve que le retard mis dans l’application du document n’est pas sans conséquences. Il plonge chaque jour un peu plus le Mali dans une crise multiforme, qui ne peut que fragiliser davantage l’Etat. « Depuis 2014-2015, les affrontements historiques entre communautés et groupes socioprofessionnels ont connu un regain de violence lié en partie à l’absence de l’Etat mais également à l’accès facile à l’armement dans ces localités » est-il constaté. Pour Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité, basé à Bamako, « l'absence des structures de l'Etat dans cette partie (centre) du pays a contribué à créer ce contexte de tension ». Car pour se défendre contre les exactions, la population s’arme ou fait appel à des groupes d’autodéfense. D’où du reste la nécessité d’accélérer l’opération de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) prévue dans l’accord de paix ; un impératif dont est conscient Bamako. Selon le président de la commission DDR, le cantonnement va débuter la semaine prochaine dans le centre du pays. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout va bien. La crainte de voir l’opération échouer est réelle du fait de la faiblesse de l’Etat dans le centre du pays. Et plus grave encore, il ne semble être en mesure d’obliger les personnes à restituer leurs armes. D’autant que l’armée ciblée par des attaques meurtrières peut être peu encline à déployer les moyens nécessaires pour la réussite de l’opération. Pourtant, force est de souligner que cette situation ne peut durer indéfiniment. Il y va de la stabilité et de la sécurité du pays. «Cette spirale de la violence doit cesser immédiatement », a affirmé la Minusma dans un communiqué, réagissant à cet enchaînement d'attaques. Cela suffira-t-il ?

Nadia K.