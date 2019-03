Statut du Golan syrien occupé : réunion du Conseil de sécurité de l’ONU la semaine prochaine

Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir la semaine prochaine pour discuter de la souveraineté sur le plateau du Golan, à la demande de la Syrie qui exige la restitution de ce territoire occupé par Israël et que le président américain Donald Trump considère maintenant comme israélien, ont indiqué des sources diplomatiques. Damas a demandé mardi dernier une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après la décision des Etats-Unis lundi dernier de "reconnaître la souveraineté d'Israël" sur ce territoire occupé, occupé en 1967 et annexé en 1981, ont précisé mardi les sources diplomatiques. Une date doit être déterminée par la présidence du Conseil. La France, qui la tient en mars, peut donc la convoquer d'ici à dimanche prochain. Sinon, à partir de lundi, ce sera le tour de l'Allemagne de la programmer. Il n'y a pas de certitude que la réunion ait lieu, a relevé un diplomate. Il suffirait qu'un des 15 pays membres du Conseil demande un vote de procédure, et que lors de ce vote neuf pays s'opposent à sa tenue. Mardi dernier, lors d'une réunion mensuelle consacrée au conflit israélo-palestinien, plusieurs membres du Conseil avaient laissé transparaître leur exaspération face au choix des Etats-Unis de briser le consensus international. Des résolutions de l'ONU attribuent à la zone un statut de "territoire occupé" illégalement.

Ces Etats dénoncent la politique du "fait accompli" suivie par la Maison Blanche, qui avait déjà décidé en 2018 de considérer unilatéralement El Qods comme "capitale" d'Israël. En particulier, les cinq pays européens membres du Conseil (Allemagne, France, Royaume-Uni, Belgique et Pologne) avaient rappelé dans une déclaration solennelle qu'ils ne reconnaissaient "pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés par Israël depuis juin 1967, incluant le plateau du Golan". "L'annexion d'un territoire par la force est interdite par le droit international", avaient-ils souligné. "Toute déclaration sur un changement unilatéral de frontière va à l'encontre des règles sur l'ordre international et la Charte des Nations unies", avaient-ils soutenu. Lors de la discussion, l'ambassadeur français François Delattre avait dénoncé de manière virulente l'attitude de Washington. Les fondements d'une paix durable au Proche-Orient sur lesquels s'est entendue la communauté internationale "ne sont pas des options ou un menu dans lequel il serait possible de piocher à sa guise", faisait-il valoir. "La reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan est contraire au droit international, en particulier l'obligation pour les Etats de ne pas reconnaître une situation illégale", ajoutait-il, en visant directement les Etats-Unis. "Le silence du Conseil sur ce sujet est de plus en plus assourdissant, de plus en plus incompréhensible, et pour la France de plus en plus inacceptable", avait conclu l'ambassadeur.