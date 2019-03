Droit du peuple sahraoui à l’autodétermination : La SADC réaffirme son soutien

Les États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et tous les pays invités à la conférence de solidarité avec le peuple sahraoui, tenue à Pretoria, ont réaffirmé leur soutien indéfectible au droit inaliénable du peuple du Sahara occidental occupé à l’autodétermination, conformément à la Charte des Nations unies et à l’acte constitutif de l’Union africaine.

Au terme de deux journées, marquées par d’intenses activités et interventions, les Etats membres de la SADC, ainsi que des pays amis de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ont adopté, mardi dernier, une déclaration finale dans laquelle ils ont souligné leur soutien indéfectible à la concrétisation du droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, et ce, conformément à la Charte des Nations unies et à l’acte constitutif de l’Union africaine (UA). Les participants à la conférence de solidarité avec le peuple sahraoui ont réaffirmé, également, le rôle de l’UA, en particulier du Conseil de paix et de sécurité de l’organisation panafricaine et de la Troïka, qui demeurent saisi de la question du Sahara occidental. Saluant l’élan donné par la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU au traitement de la question sahraouie de façon "urgente et résolue", les participants à la conférence ont appelé, dans ce sillage, à la mise en œuvre "inconditionnelle" de toutes les résolutions de l’ONU et des décisions de l’UA sur le Sahara occidental, considérant que cela conduira à "une solution positive, pacifique et permanente répondant aux aspirations et à la volonté du peuple du Sahara occidental". Appelant l'occupant marocain et le Front Polisario à s’engager sans conditions préalables à mener des négociations directes, les Etats membres de la SADC ont, en outre, invité le Conseil de sécurité de l’ONU à élargir le mandat de la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso), afin qu’il inclut la surveillance de la situation des droits de l’Homme au Sahara occidental occupé par le Maroc.



Appel au respect de l’Acte constitutif de l’UA



S’adressant à la communauté internationale, les Etats participant à la conférence de solidarité avec le peuple sahraoui ont exhorté celle-ci à continuer à fournir une aide humanitaire aux Sahraouis vivants dans les camps des réfugiés. Un appel a été lancé aussi à toutes les parties concernées de s’abstenir de toute nouvelle exploitation illégale de ressources naturelles du Sahara occidental occupé, en tenant compte de l’avis du Conseiller juridique de l’ONU de février 2002, selon lequel une telle activité constituera une violation du droit international à moins que le peuple sahraoui y ait consenti expressément. Dans leur déclaration finale, les Etats membres de la SADC ont invité le Royaume du Maroc à adhérer aux principes et objectifs inscrits dans l’acte constitutif de l’UA, notamment celui portant sur le respect des frontières coloniales telles qu’elles existaient au moment de l’indépendance des Etats africains.

S’agissant du rôle de l’UA dans le règlement du conflit, les pays de la SADC ont exhorté le Sommet de l’organisation panafricaine à veiller à ce que la question relative au Sahara occidental soit inscrite à titre permanent à son ordre du jour et que des rapports lui soient présentés au cours de ses réunions périodiques. À l’adresse de l’ONU, les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe ont réclamé particulièrement la mise en place d’un mécanisme de surveillance visant à mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc, à travers l’adoption de sanctions et autres mesures correctives en cas de violation du moratoire sur l’exploitation des ressources sahraouies.



« Un événement historique »



L'ambassadeur et conseiller au ministère sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Yeslem Beissat, a affirmé que la conférence de la SADC est "un évènement historique" qui va contribuer à la lutte du peuple sahraoui pour l’obtention de son droit à l’autodétermination. Mohamed Yeslem Beissat

a salué fortement l’engagement et le soutien exprimés par les Etats membres de la SADC pour le Sahara occidental, affirmant que la réunion des chefs d’Etats africains et autres dirigeants d'envergure mondiale est "un message fort adressé au Royaume du Maroc pour qu’il cesse son occupation illégale des territoires sahraouis". Le diplomate sahraoui a souligné que "les participants à cette conférence inédite ont été unanimes à appeler le Maroc à cesser son occupation du Sahara occidental et le pillage de ses ressources naturelles". M. Beissat a affirmé, en outre, que la conférence a été une occasion pour demander au Royaume marocain de mettre fin à la "violation flagrante" de l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA), d’autant plus qu’il fait partie de cette organisation panafricaine. "C’est une action hostile non seulement envers le Sahara occidental, mais contre toute l’Afrique. Ceci constitue un précédent hautement dangereux pour l’avenir du continent. Nous ne pouvons permettre au Maroc de continuer à occuper illégalement les territoires sahraouis et d’être membre de l’UA", a dénoncé l’ambassadeur sahraoui. S’agissant des travaux de la conférence de solidarité avec le peuple sahraoui, Mohamed Yeslem Beissat a relevé que c’est "la première fois que des chefs d’Etats et de gouvernements de pays membres des Nations unies, venant des trois continents, sont réunis pour exprimer leur solidarité avec le peuple sahraoui".