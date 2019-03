Nouvelles de Sétif, Production céréalière : Pluies généreuses et terre féconde

Les dernières pluies qui sont venues s’abattre sur la wilaya n’ont pas été sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction au sein de la population et surtout parmi ces milliers d’agriculteurs que compte cette wilaya et qui, de père en fils et de génération en génération, ont su préserver cette vocation généreuse qui continue à faire de la région des hautes plaines sétifiennes, un grenier de la céréaliculture.

«C’est là des pluies d’autant plus importantes puisu’elles sont venues au bon moment et nous permettent dès lors d’entretenir l’espoir de réaliser une bonne année agricole après les conditions qui ont prévalues durant la campagne labours-semailles. en attendant, il faut espérer un juste couronnement durant le mois d’avril». c’est encore l’espoir de Tahar, un de ces 40.000 agriculteurs de la wilaya qui restent sur les acquis de la dernière campagne moissons-battages, marquée par une récolte de 3 695 400 quintaux, toutes spéculations confondues, et espèrent faire mieux encore cette année.

Un espoir consolidé par toutes ces traditions ancestrales que sont venues réveiller ces dernières pluies fines, couvrant progressivement le terrain, partout sur le territoire de cette wilaya marquée par ces coutumes d’antan que nos veilles et moins vielles préservent encore à travers la préparation d’un bon couscous à la viande de mouton ou d’autres plats traditionnels tels que «ghreif», «berkoukes», «abissar», et qui varient d’une région à une autre mais portent tous la chaleur de l’accueil qui est réservé à ces précipitations que l’on croyait perdues.

L’amour de la terre partagée avec cette générosité intense que font sienne encore les habitants de toutes ces zones rurales sont consolidées par les mesures incitatives qui sont engagées par l’état en faveur de ce secteur et l’amélioration des niveaux de production sur chaque parcelle de terre, tant et si bien que des moyens conséquents ont été engagés pour des labours profonds et la maîtrise du lit de semences avec des mesures allant dans le sens du soutien des engrais à 20%, des équipements destinés à l’irrigation d’appoint des céréales, la reconduction des prix de semences et plus de 215 agriculteurs qui ont eu accès cette année au crédit RFIG sans intérêts.

Sur un autre volet, non moins important, les objectifs de la campagne labours-semailles ont été également revus à la hausse avec la récupération de plus de 1.000 hectares de jachère et partant, le traitement de 197.500 hectares sur lesquels le blé dur continu de détenir la part du lion et occuper une superficie de plus de 127.200 hectares.

--------------------------

Centre AntiCancéreux

Perspectives prometteuses

Pour les patients et parents qui ont connu le calvaire du transport pour rejoindre le centre anticancer au lendemain de son ouverture en 2013; sans point de taxi ni de bus, la mise en route du tramway de Sétif est venue lever cette contrainte de taille et faire que désormais cette infrastructure hospitalière ne soit qu’à dix minutes du centre-ville.

Edifiée sur le plateau médical d’El Bez, entre l’hôpital «mère et enfant» et «Dar Essabr», cette maison d’accueil des parents et patients atteints du cancer, gérée par des bénévoles de l’association Enour, que préside le professeur Mokhtar Hamdi Cherif, relève indéniablement d’un grand projet structurant en la matière et constitue un fleuron du secteur de la santé dans la wilaya de Sétif.

Une réalisation d’envergure qui a fait bien du chemin depuis son ouverture en 2013 et connu d’indéniables avancées qui répondent aux préoccupations de nombreux patients et qui se hisse ainsi au rang de centre de formation universitaire dans les domaines de l’oncologie, la radiothérapie, le laboratoire central et la chirurgie.

Des acquis qui ne sont pas sans créer une satisfaction profonde. le Professeur Hocine Adlene Dib, chef de service d’oncologie médicale, nous indique que «300 patients sont traités en moyenne chaque jour dans le cadre de la consultation, la chimiothérapie, les soins de confort et les soins spécifiques», non sans revenir sur la dimension et l’impact des premiers entretiens oncologiques du CAC de Sétif qui se sont tenus récemment autour de «la stratégie de développement des centres de lutte contre le cancer à la lumière du plan national 2015-2019 ainsi que les nouveautés en cancérologie et le 33e anniversaire du registre du cancer de Sétif».

Autant de réalisations qui se rejoignent aussi à celles réalisées au niveau des services de radiothérapie, imagerie médicale, chirurgie écologique, hémato, réanimation ainsi que celles du laboratoire central et de l’Anapat et qui confèrent au CAC de Sétif une dimension régionale importante.

«Pour l’oncologie médicale, notre priorité réside dans l’amélioration constante de la qualité de la prise en charge et partant, la nécessité de passer à des soins continus et pas ambulatoires. Cela va nous permettre de lancer des protocoles lourds, d’assurer les soins de confort et de support et d’affiner les différents traitements oncologiques», poursuit notre interlocuteur qui souligne que le nombre de patients est en nette augmentation au niveau de cet hôpital qui couvre plusieurs wilayas. Pour la seule année 2018, 1.400 nouveaux patients sont venus s’ajouter aux autres avec une prédominance des cas du cancer de sein chez la femme et celui du colon chez l’homme.

Un constat et des réalisations accompagnés par «une amélioration notable en matière de ressources humaines de ce CAC qui est devenu un centre de formation universitaire avec des perspectives prometteuses qui vont dans le sens de la collaboration avec d’autres centres nationaux et internationaux, l’amélioration des réunions de concertation pluridisciplinaires et des opérations de jumelage et de parrainage à l’effet d’améliorer le réseau de la prise en charge», conclut le Pr Hocine Adlene Dib.

--------------------------

Casse-tête des stationnements

Bientôt un Parking à étages



Sétif disposera enfin de son premier parking à étages ! Une nouvelle qui n’a pas été sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction parmi la population de cette ville mais aussi et surtout, les nombreux usagers de la route et conducteurs de véhicules pour lesquels le stationnement est devenu un véritable calvaire ces derniers temps face à la croissance qu’a connue la cité et un parc auto qui a dépassé toutes les prévisions.

Face à un tel phénomène, marqué essentiellement par l’insuffisance, voire l’absence d’aires de stationnement, la réalisation de parkings à étages est devenue une nécessité d’autant plus qu’elle est impulsée par les facilités de l’investissement et les encouragements du wali de Sétif, Nacer Maskri. Ce dernier a procédé ces derniers jours à l’inspection du premier grand chantier en la matière, initié par l’agence de wilaya de gestion et de régulation foncière.

Un investissement public de 6.000 m2 dont 4.000 bâtis, qui, au delà des espaces conçus pour recevoir 515 véhicules sur 5 niveaux, se veut être par la meme un ensemble intégré comprenant 42 locaux commerciaux de standing, un grand restaurant, une superette de 190 m2 et une cafétéria de 131 m2 pour un investissement global de 64 milliards de centimes.

«Ce sont là autant de réalisations qui nous permettront d’amortir un tant soit peu cet investissement porteur, nous en sommes convaincus, sachant, d’une part, le besoin pressant qui est exprimé dans un tel domaine mais aussi l’impact d’une telle réalisation privilégiée par son implantation», soulignera Berarma Abdenacer, directeur de cette dynamique agence qui s’investit sur bien des fronts.

En inspectant le chantier de cette belle réalisation, qui est mitoyenne avec l’actuelle gare routière et se trouve aussi à proximité du stade du 8-Mai 1945 et de la correspondance du tramway de Sétif, le wali de Sétif a encouragé les initiateurs d’une telle œuvre et exhorté les concepteurs à jouer davantage sur l’esthétique de chacune des 4 façades. Comme il a mis l’accent sur le respect des délais de réalisation.