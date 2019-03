Conjoncture : Le défi de l’industrialisation

L’industrie nationale dispose d’une importante infrastructure de base héritée des années passées, mais qui, aujourd’hui, nécessite une mise à niveau et un redéploiement dans le sens d’une libération de l’initiative, notamment privée, en adéquation avec les objectifs tracés. Dans cette optique, la politique d’industrialisation, telle que portée par la nouvelle vision, devra impérativement ouvrir la voie à une nouvelle dynamique où l’enjeu consiste à déployer le potentiel du secteur dans le sens de la diversification économique et au service de l’export. Et même si les investissements dans le secteur industriel ont continué de progresser, on est encore loin des performances promises avec une contribution aussi faible, soit de 5% du PIB. En 2018, 2.300 projets ont été enregistrés au niveau de l’Agence nationale de développement de l’investissement pour un montant de plus de 1.000 milliards de dinars avec une perspective de création de près de 92.000 emplois. A elles seules, précisent les responsables du secteur, les filières sidérurgique, mécanique, électrique, électronique, agroalimentaire, chimique et plastique ont absorbé 770 milliards de dinars. La même source précise que «les industries du bois, du papier, du textile, des matériaux de construction ne sont pas en reste». Aussi, la relance des industries chimiques, notamment le verre, les dérivés du sel, les fibres synthétiques et les détergents, fait l’objet d’étude tant au niveau du ministère que des opérateurs. «Elles constituent une priorité au vu du niveau d’importation de ces produits», indique la même source. En fait, la transition économique ne peut s’opérer sans un redéploiement efficient et efficace du secteur de l’industrie dont le rôle dans la structuration de l’économie et de la société reste prioritaire, voire fondamental. Aussi, le secteur qui capitalise un savoir-faire avéré et une expérience établie, cumulés grâce à la formation d’un nombre important de compétences, est dans l’obligation de relever les défis qui lui sont assignés dans le cadre de la restructuration de l’économie nationale. Le pays dispose d’atouts non négligeables à ce niveau qu’il gagnerait à valoriser pour gagner la bataille de l’industrialisation. Un marché potentiel, des avantages compétitifs, une assise juridique appropriée et des perspectives sûres à l’export, autant de facteurs qui devraient stimuler l’investissement dans un secteur aussi prometteur et vital pour l’avenir du pays et qui devrait constituer un véritable moteur du développement. Dans cette optique, les résultats de l’opération des collectes d’informations devraient donner lieu à l’élaboration d’un répertoire national et une cartographie industrielle. Des références indispensables dans le processus de «l’industrie 4.0».

Une transition qui n’est pas pour demain «car le chemin à parcourir pour parvenir à l’étape industrie 3.5 est bien long encore et un véritable parcours du combattant est à prévoir pour entamer d’ici une dizaine d’années l’ère de l’industrie 4.0», admettent les responsables du secteur. En fait, cette étape exige que les industriels, mais aussi, les universitaires, chercheurs, spécialistes dans la formation professionnelle, la numérisation, l’information, la sécurisation de l’information «soient impliqués dans cette démarche de transformation de l’économie nationale».

D. Akila