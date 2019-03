Concours national des jeunes architectes : Trois lauréats récompensés

La 9e édition de «la Charrette d’Or» a été organisée, hier à la salle Ali-Maâchi, au palais des Expositions (Alger). La cérémonie, qui s’est déroulée, en marge de la 22e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec- 2019), était marquée par la présentation des projets et la remise des prix aux trois lauréats du Concours national des jeunes architectes ayant pour thématiques, cette année : «Site d'intervention La Casbah d'Alger», «Repenser les limites comme lieux stratégiques de régénération urbaine». Dans une déclaration à El Moudjahid, Akli Amrouch, directeur général d’Architecte Urbanisme, et expert consultant en aménagement et revitalisation urbaine, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette 9e édition de «La Charrette d’Or», qui constitue, selon lui, «un moyen idoine pour récompenser l’effort, l’audace, la curiosité créatrice, et d’encourager ces jeunes architectes qui ont participé massivement à ce concours». «Ce concours, qui existe depuis 2007, est destiné uniquement aux jeunes architectes qui confectionnent une maquette autour d’un thème précis.

À travers ce projet, les participants doivent également démontrer une vision créative dans la façon de construire», dit-il.

M. Amrouch a souligné que «durant cette édition, nous avons enregistrés 750 candidats venant de 39 wilayas, soit une hausse de près 40% par rapport à la précédente édition qui a réuni près de 400 candidats», avant d’ajouter que «parmi les projets qui sont sélectionnés, il y a ceux qui sont déjà concrétisés sur le terrain». Appuyant ses dires, il a cité, à titre d’exemple, deux projets sélectionnés au cours des deux dernières éditions.

Le premier, il s’agit d’un projet de la restructuration totale du quartier Bateau Cassé d’Alger, et le deuxième concerne un plan d’aménagement des quartiers perchés en haut d’Alger. En réponse à une question de savoir les exigences imposées pour participer à ce concours «La Charrette d’Or», il a indiqué qu’il faut répondre à certains critères, notamment avoir au moins trois ans d’expérience et être en 4e ou 5e années de cycle. Il est à noter que la tenue de ce genre de concours constituera, est sans nul doute, un moyen efficace pour, tout d’abord, instaurer une nouvelle dynamique et ’encourager l’innovation. Aussi de créer une interaction entre l’enseignement et l’exercice du métier d’architecte, qui va mettre certainement l’aspect théorique en adéquation avec le côté pratique. S’agissant, par ailleurs, de la 22e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec- 2019), qui a été inauguré dimanche dernier à Alger sous le signe de l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat en Algérie, il sera clôturé aujourd’hui.

Makhlouf Ait Ziane