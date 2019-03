Conférence des ministres africains des Finances : L’expérience algérienne sur la numérisation au menu

La numérisation en tant que moteur de développement est le thème abordé, lors de la 52e conférence des ministres des Finances, de l’économie, de la planification et du développement africains, de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, qui a clôturé ses travaux, hier, à Marrakech, au Maroc.

Organisée sous le thème «Politique budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère du numérique : une stratégie pour l’Afrique», cette conférence a également donné l’occasion aux ministres africains présents de plancher sur les politiques fiscales nécessaires à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), dans le cadre du Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063. Axée sur l’utilisation des technologies numériques comme moyen d’optimiser la collecte de ressources, au plan de la fiscalité notamment, cette rencontre devait découler sur une série de recommandations susceptibles de concourir au renforcement de la compétitivité et à accélérer la croissance dans tous les secteurs.

Le secrétaire général du ministère des Finances, M. Miloud Boutabba, qui conduisait la délégation algérienne à ce rendez-vous continental, a eu l’opportunité d’exposer l’expérience de l’Algérie en la matière. Dans une déclaration faite à «Maghreb Émergent», M. Miloud Boutabba a affirmé que la thématique abordée, lors de la session de cette année, cadrait avec les mêmes perspectives des «programmes d’action engagés par le ministère des Finances pour la modernisation des services, de simplification des procédures et d’amélioration de la relation avec les usagers». La particularité relevée, cette année, est que, contrairement à l’édition de 2018, la délégation a signé sa présence à travers une série d’interventions, lors des travaux du comité des experts de la CEA. «Cette réunion des ministres des Finances de la CEA (Comité économique pour l’Afrique) est une occasion pour les pays africains d’échanger sur les défis que rencontre le continent en matière de développement économique et social, en utilisant le numérique comme outil répondant à ces défis, ainsi que les moyens à les relever», a souligné M. Miloud Boutabba, qui a indiqué, par ailleurs, que cette conférence devait également donner l’occasion de savoir «comment la CEA pourrait accompagner les pays africains dans le processus de développement, en coordination avec les autres partenaires, notamment l’Union africaine».

Et d’ajouter que «cette réunion constitue également un espace pour échanger les expériences des pays et tirer les enseignements nécessaires dans le domaine».

D. Akila