L’entrefilet : Le goût de la lecture

Développer le goût de la lecture en milieu social et scolaire, c’est le but que s’assigne le Festival culturel local « Lire en fête », dans sa 8e édition, qui se tient à la Maison de la culture de Béchar. Placé sous le slogan « Lire : entre occupation et connaissance », toutes les activités de cette manifestation, tant attendue par les enfants, s’articulent autour d’un hyper-thème, en l’occurrence, développer le goût de la lecture chez les enfants par le biais d’ateliers de dessin, de travaux manuels, d’écriture, de lecture et de contes, en marge des expositions de livres pour enfants. Bien d’autres activités figurent également au programme, telles des pièces théâtrales destinés aux bambins, alors que deux concours sont organisés à leur intention et verront les trois premiers lauréats, primés à la clôture de cette édition. Il s’agit d’un concours du meilleur poème et du meilleur conte, adressés aux enfants âgés de 14 ans. Cette manifestation qui coïncide avec la période des vacances de printemps attire beaucoup d’enfants, en quête de loisirs et au moment même où se tient également une exposition-vente de livres, d’un choix répondant aux goûts des lecteurs en quête de lecture.

R. Bezza