Exposition « Émergence » au palais des Raïs, Bastion 23 : Regards pluridisciplinaires d’une jeunesse émergente

Un collectif de jeunes artistes étudiants en art à l’École nationale supérieure des beaux-arts d’Alger expose, jusqu’à la fin du mois de mars, au palais des Raïs Bastion 23 à Alger, des œuvres de tous les arts, sous l’intitulé «Émergence».

Il s’agit de regards pluridisciplinaires entre peinture, photographie, dessin et sculpture sur l’art contemporain. Une expression libre et inspirée d’une jeunesse qui ne peut maintenant plus porter un regard critique sur son travail, toutefois porteur d’une énergie dénuée de compromis techniques et médiumniques.

Faire un tour au Palais du Bastion 23 procure au visiteur, en sus du décor merveilleux que propose cette bâtisse d’exception, une sensation d’immersion dans l’art et la beauté. En effet, chaque chambre de style du Palais de la Casbah abrite des œuvres de deux ou trois artistes dont chaque thématique plonge le visiteur dans la profondeur du talent de ces artistes émergents.

Mohic Mohamed Merzouk joue dans ses œuvres sur la symbolique des contradictions (illusions d’optique) qu’il introduit dans l’œuvre intitulée «Chien de chasse» comme un symbole porteur de toutes les ambiguïtés. Dans « Élégance », l’artiste utilise des touches de couleurs lumineuses, qui apparaissent parfois timidement, mais répétitives, incrustées en aplat sur la toile délimitée par un contour noir, symbolisant la vie qui persiste malgré les cassures, une lumière jaillissante née des abîmes, source d’espoir.

De son coté, Célia Messaoud-Nacer travaille sur le corps qu’elle estime toujours défiguré, inlassablement perdu et recroquevillé sur lui-même ou sur un autre. Elle symbolise le corps comme un second visage grimaçant, presque aussi expressif que le premier ; il relève la douleur de l’être qu’il habite, son espoir et

sa timidité. Pour Mahrez Si-Saber, son domaine de prédilection est l’illustration des représentations absurdes et parfois étranges de notre monde dans un contexte symbolique, un espace-temps atmosphérique, dans un mélange homogène de nostalgie et de mélancolie. De son coté, Samah Ould Arab adopte dans ses peintures un style contemporain épuré, à la géométrie dynamique, riche en graphismes et en perspectives. Les œuvres les plus citadines sont celles de Rafik Kerkouche, ce talentueux plasticien immortalise la ville et son brouhaha à travers une démarche qui consiste à observer son environnement pour enfin le transcrire.

D’autres artistes exposent des clichés de photographie, des portraits et des tableaux d’art abstrait qui rassurent quand au talent pictural de la jeunesse algérienne qui n’a pas perdue d’un cran son inspiration et authenticité.

Kader Bentounès