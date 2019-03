Formation des inspecteurs : Assurer la qualité de l’enseignement

Le ministère de l’Éducation nationale a entamé, hier, l’évaluation des différentes opérations de formation organisées, depuis 2016, au profit des inspecteurs de l’éducation, dans le cadre de la coopération algéro-britannique. «Les opérations de formation, qui ont concerné un grand nombre d’inspecteurs des trois paliers, ont porté sur différents thèmes pour le développement des compétences de l’enseignant et l’évaluation des missions des inspecteurs, tout en assurant la qualité au sein des établissements éducatifs, outre des thèmes relatifs à la didactique de la langue anglaise», a fait savoir le directeur de la coopération au ministère de l’Éducation nationale, Boubakeur Bouazza, en marge d’une conférence organisée au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rehal (Alger). Selon le même responsable, les opérations de formation, lancées en 2016, englobent un programme intensif, basé sur de nouvelles approches pédagogiques et de formation. Affirmant que le ministère œuvre à élargir ces opérations de formation aux enseignants, dans le but d’améliorer les compétences et les aptitudes des élèves dans les classes, M. Bouazza a souligné que le ministère «s’attelle à parachever l’élaboration de guides méthodologiques permettant à l’inspecteur d’assurer ces opérations de formation au profit de nombre d’enseignants». Pour sa part, la directrice du British Council, Sandra Hamrouni, a rappelé que «les spécificités algériennes permettant d’inculquer aux élèves de nouvelles connaissances ont été prises en compte, lors de ces opérations de formation». L’Algérie et la Grande-Bretagne, a-t-elle poursuivi, «s’attellent à la conclusion d’un accord sur le renouvellement de ce projet pour une durée de 3 autres années». Pour rappel, ces opérations de formation, parrainées par le British Council, s’inscrivent dans le cadre des conventions de coopération bilatérales signées, respectivement, en 2014 et 2017, entre l’Algérie et la Grande-Bretagne.