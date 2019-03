Examens de fin d’année : veiller au bon déroulement

Les examens de fin d’année, notamment celui du baccalauréat, approchent à grands pas. En prévision de cet événement important, la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a appelé les responsables locaux à s’atteler à coordonner les efforts, à même de réunir toutes les mesures susceptibles d’assurer le bon déroulement des épreuves.

Dans un communiqué rendu public, on apprend que la première responsable du secteur de l’Éducation a présidé, mardi, une réunion consacrée aux préparatifs relatifs aux examens de fin d’année pour les trois cycles, soulignant récemment que tout est fin prêt, pour assurer la réussite des examens qui concerneront plus de 810.000 élèves à l’examen de fin de cycle primaire, plus de 630.000 au Brevet d’enseignement moyen (BEM) et plus de 674.000 sont inscrits pour passer l’examen du baccalauréat 2019, dont près de 40% de candidats libres.

Il convient de rappeler par ailleurs que l’examen du baccalauréat aura lieu, du 16 au 20 juin, celui du Brevet d’enseignement moyen (BEM), du 9 au 11 juin, tandis que l’examen de la 5e année primaire est fixé au 29 mai.

Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale s’engage à déployer les moyens matériels et humains à même de garantir aux candidats les conditions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves des fins de cycles scolaires, en général, et le bac, en particulier. Un examen qui s’inscrit dans la «continuité», puisque, comme l’a affirmé la ministre, «il n’y aura pas de changement dans les épreuves du bac de 2019».

Pour les préparatifs relatifs au déroulement de l’examen de l’Éducation physique et sportive (EPS) pour les candidats libres aux examens du bac et du BEM, celui-ci est fixé, pour les candidats libres aux examens du baccalauréat et du brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la session 2019, du 21 mars au 6 avril prochain.

Selon les chiffres du ministère, «le nombre des candidats libres à l’examen du baccalauréat (session 2019) concernés par l’épreuve d’EPS s’élève à 198.262 candidats sur un total de 262.415 candidats libres». Parmi les candidats à cette épreuve, 117.526 sont de sexe masculin et 80.736 de sexe féminin, répartis sur 187 centres d’examen.

Par ailleurs, le nombre des candidats libres à l’examen du BEM (session 2019) concernés par l’épreuve d’EPS est de «11.736 candidats sur un total de 193.352 candidats libres». Il s’agit de 8.256 candidats et de 3.507 candidates, répartis sur les centres d’examen au niveau national.

Par ailleurs, et dans le cadre de la série des rencontres préparatoires de la prochaine rentrée scolaire 2019/2020, entamées en décembre dernier, la première responsable du secteur a également présidé une séance de travail en présence des cadres de l’administration centrale et des responsables des établissements sous tutelle, en vue de mettre au point les différentes mesures en matière d’encadrement pédagogique et administratif, de livres scolaires, de moyens éducatifs et d’aspects financiers et matériels.

Dans le même ordre d’idées, l’accent a été mis sur le respect rigoureux de l’ensemble des opérations ayant trait à ces échéances, et la coordination permanente entre les directions concernées.

Le secteur de l’Éducation avait organisé, entre le 14 et le 20 mars, une série de rencontres pour la présentation de quelques canevas définitifs des référentiels, à l’instar des référentiels nationaux des apprentissages et de l’évaluation présentés par le Conseil national des programmes (CNP), les référentiels de compétences professionnels des professeurs, des chefs d’établissement scolaire et des inspecteurs, et les référentiels de formation des cadres dans différents grades.

Sarah A. Benali Cherif