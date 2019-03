Journée maghrébine du don de sang : 100.000 poches collectées par la DGSN

Lancée, mardi dernier à Alger, au sein des rangs des éléments de la Sûreté nationale, à l'occasion de la Journée maghrébine du don de sang, la première phase de la campagne nationale de don de sang 2019 prendra fin aujourd’hui. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la consécration des valeurs de solidarité et d'entraide entre les différentes catégories de la société, en vue de fournir cette matière vitale aux différents établissements hospitaliers pour la prise en charge des malades.

Comme chaque année, La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a organisé, hier à Alger, une campagne nationale de don de sang. Pour le bon déroulement de cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée maghrébine du don de sang, la police a mobilisé tous les moyens humains et matériels. A cet effet, le lancement de la première phase de cette campagne nationale 2019 a été donné depuis l’hôpital de la Sûreté nationale «Les Glycines ».

Présent sur place, le sous-directeur de la santé à la DGSN, Djilali Djani a fait savoir que cette initiative humanitaire se déroule simultanément au niveau des services de la DGSN à travers le territoire national, et ce jusqu'à aujourd’hui, 28 mars. Celle-ci a pour objectif de renforcer l’action de proximité entre la police et les différentes catégories de la société. « C’est une opération qui vient en consécration à l’esprit de solidarité et de responsabilité envers le citoyen et de l’action humanitaire visant à sauver la vie des malades», a-t-il déclaré

Il a rappelé dans ce sens que cette opération humanitaire est devenue une tradition pour la DGSN, car « cette démarche des services de police initiée depuis une dizaine d’années, vise également la collecte d’un grand nombre de poches de sang, tous groupages confondus, en vue de les distribuer aux centres de transfusion sur l’ensemble du territoire national. «Cette compagne est organisé trois fois par an, en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS) et la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS)», a-t-il souligné.

Pour ce qui est de la deuxième phase de la campagne nationale de don de sang, M. Djilali Djani a révélé qu’elle sera lancée en juin prochain, à l'occasion de la Journée mondiale du don de sang, tandis que la troisième phase est prévue au mois d’octobre 2019. «Chaque année on collecte de plus de 15.000 poches de sang à répartir sur les différents hôpitaux publics », a-t-il dit, tout en révélant que près de 100.000 poches de sang ont été collectées depuis le lancement de cette opération en 2008.



Renforcer l’action de solidarité



De son côté, la directrice générale de l'ANS, Lilia Ould Kablia, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer cette action de solidarité en vue d'assurer cette matière, vitale et nécessaire, car les besoins des hôpitaux en sang sont en hausse continue et qu’il s’agit de sauver des vies humaines. Elle saisit l’occasion pour mettre l'accent sur « la nécessité de renforcer cette action de solidarité, en vue d'assurer cette matière vitale et nécessaire, car les besoins des hôpitaux en sang sont en hausse continue, dans l'objectif de sauver des vies humaines »

« L'ANS a réussi, l'année dernière, à collecter plus de 600.000 poches de sang au niveau national, et ce, avec la contribution des familles des patients ainsi que des donneurs, pour être distribuées aux différents établissements hospitaliers », a-t-elle fait remarquer, tout en appelant toutes les catégories de la société à donner du sang pour sauver les malades. Selon la présidente de l’ANS, les campagnes de collecte de sang se multiplient avec la fidélisation progressive des différentes institutions, entreprises et mouvements associatifs, sensibilisés à cette noble cause. « Nous estimons que seuls les dons de sang volontaires, réguliers et bénévoles peuvent garantir un approvisionnement suffisant, fiable et sécurisé en sang et en produits sanguins », a-t-elle conclu.



Le geste qui sauve



Cette action de solidarité qui s’est étalée sur trois jours a ciblé à Constantine, dans sa première journée, les agents de police du siège de la Sûreté de wilaya, du service régional des finances et des équipements ainsi que la base de vie Bouteraâ Mohamed El Hadi de l’aéroport international Mohamed-Boudiaf, a précisé à l’APS, le chargé de communication de ce corps constitué, le lieutenant Fares Zelagui.

Il a dans ce sens, ajouté que la campagne du don de sang des services de la police a été reconduite hier et aujourd’hui depuis les sièges de Sûreté des daïras d’El Khroub et de Hamma Bouziane, les unités de maintien de l’ordre 208 de la nouvelle ville Ali Mendjeli, 211 implantée au quartier Sidi Mabrouk et celle 212 de la cité Chaab Resas en plus de l’hôtel de police Hamitou-Mohamed. M. Zelagui a également rappelé que près de 450 poches de sang ont été collectées durant l’année 2018 aux termes des différentes campagnes de don organisées.

À Skikda, la même opération a été lancée depuis le siège de Sûreté de la wilaya, où agents, cadres et fonctionnaires ont donné leur sang et devra se poursuivre pour cibler les Sûretés de daïras et les différents services de ce corps constitué.

Le chef de Sûreté, Mohamed Khezmat a indiqué que cette action pour laquelle des moyens humains et matériels ont été mobilisés s’est déroulée dans de « bonnes conditions », soulignant que l’action est menée en collaboration avec l’association de wilaya du don de sang pour alimenter les hôpitaux.

Visant à ancrer l’esprit de solidarité au sein des fonctionnaires de ce corps sécuritaire au service de la santé du citoyen, cette opération se veut également une tradition pour perpétuer l’action humanitaire dans les rangs des éléments de la Sûreté nationale, a-t-on noté. Elle œuvre également à renforcer l’action de proximité entre la police et les différentes catégories de la société pour sauver des vies humaines, notamment les victimes des accidents de la route, a-t-on conclu.

Sarah A. Benali Cherif /Aps