Tizi Ouzou : Les hôtels rénovés

Les six structures hôtelières relevant du secteur public fermées pour rénovation seront toutes réceptionnées durant cette année, a indiqué, hier, le wali Abdelhakim Chater lors d’une visite d’inspection de certains chantiers touristiques. Ces six structures, propriété de l’Entreprise touristique de Kabylie (ETK) et de l’Entreprise de Gestion Touristique du Centre (EGTC), ont fermé pour des travaux de rénovation et de modernisation depuis près de 3 ans. Trois d’entres elles, en l’occurrence, Lalla Khedidja, Belloua (Tizi-Ouzou) et Le bracelet d’argent (Beni-Yenni) propriété de l’ETK «seront réceptionnées pour cette saison estivale selon les engagements pris par le maître d’œuvre», a précisé le chef de l’exécutif local, tandis que la réception des trois autres structures, Amraoua (Tizi -Ouzou), Tamgout (Yakouren) et El Arz à Tala-Guilef (Boghni), relevant de l’EGTC, interviendra à la fin de l’année.

Les travaux de rénovation et de remise en état de ces structures hôtelières engagés en 2017 ont coûté la bagatelle de 1.220 milliards de centimes avec une offre prévisionnelle de 425 postes de travail et concourront dans la promotion du secteur au niveau de la wilaya. Au cours de sa visite qui l’a conduit dans les communes de Tizi-Rached, Irdjen et Fréha, M. Chater a inspecté 3 structures hôtelières, réalisées par des promoteurs privés pour un coût total de 200 milliards de centimes d’une capacité d’accueil de 380 lits et offrant 188 postes d’emploi.