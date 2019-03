Tébessa : réhabilitation de 1.708 logements

Pas moins de 1.708 logements répartis sur plusieurs communes de la wilaya de Tébessa, ont fait l’objet durant l’année 2018 d’une opération de réhabilitation, à l’initiative de l’antenne locale de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), a-t-on appris hier auprès des responsables de cet office.

Les actions entreprises avaient concerné en particulier la peinture des façades des immeubles, la rénovation des toitures, la réfection de l’étanchéité et la réhabilitation des escaliers en plus d’autres travaux liés visant à préserver les aspects esthétiques et architecturaux des villes, a précisé la même source.

Une enveloppe financière estimée à 700 millions DA a été mobilisée dans la wilaya, durant la même période, pour concrétiser l’opération ayant ciblé un nombre «considérable» de constructions à travers l’ensemble des communes de cette wilaya frontalière, a-t-on souligné. Une cellule spécialisée a été installée à la wilaya pour assurer «le suivi régulier de ces opérations», selon la même source, affirmant que la majorité de ces actions, accueillie favorablement par les citoyens, ont été parachevées. L’année en cours, a-t-on signalé, sera marquée également par la concrétisation d’autres opérations similaires, inscrites au titre de ce même programme.