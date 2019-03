Logement promotionnel aidé : Une formule prisée

Les clés de 250 nouveaux logements de type promotionnel aidé (LPA) et 450 aides à l’habitat rural ont été remis à leurs bénéficiaires, hier dans la wilaya de Mostaganem. Une cérémonie symbolique de remise des clés a été organisée par les autorités locales pour l'attribution de 250 logements LPA réalisés à proximité de la nouvelle cité administrative de Kharouba à l’est de Mostaganem. Il a été également procédé à la remise de 450 affectations d’aides à l’habitat rural à des bénéficiaires de 19 communes de la wilaya de Mostaganem. Le wali de Mostaganem, Abdennour Rabhi, a souligné que le programme d’habitat en cours de réalisation au niveau de la wilaya comporte plus de 14.700 logements de différentes formules. Des quotas d’habitat dont les travaux de réalisation enregistrent un taux d’avancement «appréciable» seront attribués dans les prochains mois, une fois raccordés aux réseaux d’eau, d'assainissement, d'électricité et du gaz et les travaux d’aménagement externe et des commodités nécessaires achevés. Le même responsable a fait savoir que la wilaya de Mostaganem est destinataire, au titre de l'exercice en cours, d’un programme d’habitat pour la réalisation de 6.600 logements dont 2.400 de location/vente (AADL) satisfaisant tous les souscripteurs du programme 2013. S’agissant des projets d’habitat qui accusent du retard, M. Rabhi a indiqué que les services de la wilaya ont procédé, en septembre dernier, à la résiliation de 17 contrats avec des entreprises n’ayant pas respecté leurs engagements de livrer les projets dans les délais impartis. Il a été procédé au lancement de tous les projets en retard après le remplacement des entreprises à l’instar de celui de 180 logements publics participatifs (ancien programme) à Benabdelmalek Ramdane en retard depuis 2006 et qui sera concrétisé par trois entreprises sous l’égide de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya de Mostaganem. La wilaya de Mostaganem avait enregistré, l’année dernière, la distribution de 6.500 LPP et de résorption de l’habitat précaire (RHP).

Par ailleurs, le programme de logements promotionnels aidés (LPA), d'une consistance de 1.000 unités, affecté à la wilaya de Médéa, au titre de l'exercice 2018, connaît un «début d'exécution», avec le lancement des projets localisés dans la commune de Tablat, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya. Deux projets implantés au niveau de cette commune, située au nord-est de Médéa, ont démarré à la mi-février courant après la finalisation de l'ensemble des procédures administratives, et devraient être mis à la disposition des citoyens au courant de l'année 2020, a-t-on indiqué. Il s'agit du projet de 40 logements LPA, implanté au nouveau pôle urbain de Tablat, dont les premiers terrassements ont été effectués cette semaine. Un second projet, composé de 60 unités, a également été lancé au niveau du quartier «Sella», périphérie ouest de la ville où un autre projet de 40 logements LPA sera implanté d'ici quelques jours soit un total de 140 logements LPA à réaliser dans cette commune, a fait savoir la même source. Dix-huit sites situés au niveau des grandes agglomérations urbaines de la wilaya, en l'occurrence Médéa, Ksar-el-Boukhari, Berrouaghia, Beni-Slimane, Tablat, El-Omaria et Si-Mahdjoub, ont été choisis pour l'implantation du quota global de logements LPA affecté à la wilaya, a-t-on rappelé. Treize promoteurs ont été retenus pour la réalisation de ce programme, pour un délai d'exécution contractuel fixé à 18 mois, a-t-on ajouté.