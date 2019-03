Les ministères de l’intérieur et de l’habitat instruisent les walis : Distribuer les logements prêts dans les plus brefs délais

Les walis des quarante-huit wilayas ont reçu de fermes instructions des départements de l’Habitat et de l’Intérieur, aux fins de distribuer, le plus rapidement possible, l’ensemble des logements prêts, et ce dès la fin de leurs travaux, et de ne plus attendre donc les différentes cérémonies de remises de logements groupées.

Dans ce même sillage, ces directives insistent sur l’impérieuse nécessité d’assurer la livraison des logements sociaux destinés aux familles démunies. De plus, d’après des sources concordantes, une opération de recensement des logements prêts à être distribués ainsi qu’une liste des bénéficiaires devrait être publiée dans les plus brefs délais. Ces sources confient, d’autre part, que la formule logement social sera prioritaire lors de ces opérations de livraison. Ce qui est également le cas des formules logements sociaux participatifs (LSP) et logement promotionnel aidé (LPA) ainsi que les logements restants AADL 2001-2002 non encore distribués à leurs bénéficiaires.

Pour rappel, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait fait savoir que plus de 60.000 logements toutes formules confondues vont être distribués, sur l’ensemble du territoire national, et ce, avant la fin du premier trimestre 2019. Il est également prévu en 2019, la réception de 200.000 logements, dont 13.000 au profit des bénéficiaires de la wilaya d'Alger.

En 2018, près de 295.000 logements, dans différentes formules, ont été distribués à travers le territoire national. A cet égard, lors d’une récente journée parlementaire sur l’habitat, la tutelle avait clairement souligné que les résultats réalisés dans ce domaine doivent être consolidés et soutenus par les autorités locales. Il s’agit, selon le ministère, de poursuivre les efforts sur le terrain avec l’association de tous les acteurs. «Le secteur prépare actuellement le lancement de la formule du Logement locatif promotionnel (LLP) visant à créer un marché locatif à des prix de location étudiés, une formule adoptée en vertu de la loi de finances 2019», avait-il été indiqué, avant de mettre en avant l’importance des avancées réalisées dans le secteur de l’habitat qui ont permis d’élargir le parc de logements qui compte actuellement 9,6 millions d’unités et de réduire le taux d’occupation à 4,49 personnes.

Ledit département de l’habitat de l’urbanisme et de la ville avait, également, rappelé que plusieurs aides de l’Etat, dans le cadre des différents programmes de logements au bénéfice des citoyens, ont connu des augmentations, à l’instar du logement rural, passant de 700.000 à 1 million de DA.

La tutelle révélera que «la formule du logement public locatif a permis à 1,27 million de familles d’obtenir des logements», soulignant, par ailleurs, que cette formule était totalement financée par les pouvoirs publics en sus de la réalisation de plusieurs structures publiques telles que les écoles, les universités, les centres médicaux et les sièges de sûreté.

Il faut dire qu’en la matière, des efforts considérables ont été entrepris ces dernières années, en rompant d’abord avec le concept de réalisation de cités dortoirs. A cet effet, il a été décidé de prendre en charge trois types d’infrastructures qui accompagneront la livraison des logements, à savoir une école (éducation), un dispensaire (santé) et un commissariat (sécurité). Pour le reste, comme les loisirs et les mosquées, il a été demandé aux sociétés en charge de la construction des logements de financer la réalisation d’un espace de sports ou d’une mosquée de quartier.

Enfin, il convient de signaler que l’expérience algérienne en matière d’éradication de l’habitat précaire avait été saluée par l’ONU-Habitat, dont la directrice exécutive l’avait qualifiée «d’unique en son genre».

Sami Kaïdi