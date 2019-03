Célébration du Mois de Mars à Notre Forum : Le mois des chouhada et de l’espoir

Hasard du calendrier, peut-être, ou volonté divine qui a voulu faire de ce mois, le mois des Chouhada. Le mois de mars a vu le sacrifice d’une pléiade de dirigeants politiques et de moudjahidine parmi les plus illustres de la Révolution algérienne, de 1954 à 1962. Historiens, moudjahidine et chercheurs, invités hier du Forum de la mémoire, organisé en partenariat avec l’association Machaâl Echahid, ont retracé le parcours glorieux, l’irréprochabilité, l’exemplarité, la sagesse et surtout la vénération de tous ces chouhada pour le projet d’une Algérie indépendante.

L’historien et chercheur Djamel Yahiaoui dira que ces Chouhada et personnalités historiques ont tous laissé de côté leur individualisme, leurs intérêts personnels pour un projet unique et ô combien nationaliste! Il appelle les sages d’aujourd’hui à s’inspirer de cette abnégation, de ces sacrifices et de tous les événements qui ont marqué notre Révolution pour avancer sereinement. L’Histoire retiendra, sans ordre précis, les noms des martyrs Larbi Ben-M’hidi, disparu dans la nuit du 3 au 4 mars 1957 dans sa prison, à Alger, assassiné par le général tortionnaire Paul Aussaresses. Mustapha Benboulaïd, autre artisan de la Révolution, fondateur du CRUA et chef historique des maquis auréssiens, a trouvé la mort, lui, dans la nuit du 22 au 23 mars 1956, dans sa région des Aurès, assassiné dans un mystérieux attentat, par l’explosion de son poste radio qu’il tenait à la main. «Sa disparition plongera toute la région dans une longue et dangereuse guerre fratricide et empêcha la région des Aurès, bastion de la Révolution, de prendre part au Congrès de la Soummam, qui sera organisé cinq mois plus tard.

Ce qui va encore entraver les laborieux efforts pour aboutir à une unité d’action», relatera l’autre invité de notre forum, le grand moudjahid et responsable de la Wilaya 4, M. Lakhdar Bouregaâ, qui regrettera que les historiens et chercheurs en histoire ne se soient pas penchés sur ce chapitre des luttes et guerres fratricides, pour essayer de comprendre l’évolution de la lutte armée. M. Yahiaoui citera aussi un cas plus dramatique, celui d’Ali Boumendjel, l’un des membres les plus actifs et les plus éminents du collectif d’avocats du FLN, qui a été arrêté puis assassiné le 23 mars 1957.



Les hauts faits d’armes de deux prestigieux colonels de l’ALN



Cela dit, l’événement le plus populaire en ce mois de mars, non pas, faut-il le souligner, parce qu’il est le plus médiatisé, restera sans doute la mort héroïque des colonels Si Haoues et Amirouche, tués lors de la célèbre bataille de Djebel Thameur, le 29 mars 1959, à la suite d’une embuscade meurtrière qui leur fut tendue par l’ennemi, qui mobilisa ce jour-là une armada de soldats, et qui coûta également la vie à quelque 70 hommes qui accompagnaient les deux dirigeants en partance pour la Tunisie. Cet anniversaire est commémoré par les invités de notre forum en retraçant la vie, le parcours et les hauts faits d’armes des deux prestigieux colonels de l’ALN. «La mort de Si Haoues et Amirouche a donné lieu à des débats parfois pernicieux sur les circonstances de leur mort et de leur enterrement, et à tant de biographies et d’ouvrages consacrés à cette période charnière de la lutte armée, en disant qu’ils ont été trahis par leurs pairs ; rien de tout cela n’est vrai», dira le moudjahid Si Lakhdar Bouregaâ.

L’intervenant démentira également tous les qualificatifs et les mensonges qui faisaient passer Si Amirouche comme étant un sanguinaire et un homme brutal qui n’hésitait pas à se débarrasser des étudiants et intellectuels montés aux maquis. «Ce sont là des manœuvres du colonisateur pour discréditer Si Amirouche», dira le moudjahid.

Afin de confirmer cela, le fils du moudjahid Tahar Aït Aldjet, compagnon de lutte de Si Amirouche, lira a l’assistance une lettre écrite le 8 mars 1958 par Si Amirouche et adressée aux étudiants, dans laquelle il les encourage à «mener la lutte contre la France par tous les moyens, car l’Algérie a besoin de tous ses enfants».

Le syndicaliste et moudjahid Abdelmadjid Azzi dira que «beaucoup de personnes se trompaient sur la personnalité de Si Amirouche, il était sévère mais juste». Le mois de mars restera le mois des Chouhada et de la Victoire. En ce mois, des hommes et des femmes épris de liberté sont tombés au Champ d’honneur, allongeant la longue liste des Chouhada. Durant ce mois, la France, après de longues négociations avec le GPRA, a fini par admettre que l’Algérie ne sera jamais une colonie française. Le moudjahid Si Lakhdar Bouregaâ dira que si statistiques il y a, elles révéleraient que 80% des Chouhada sont tombés au champ d’honneur au mois de mars, entre 1959 et 1962.

Farida Larbi