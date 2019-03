Commentaire : Le sceau de l’urgence

Dans le contexte actuel, on a tendance à focaliser sur la dimension politique d’une crise qui pourtant est multidimensionnelle d’où l’importance d’une solution globale. Aussi, l’économie est un aspect essentiel à ne pas négliger dans le débat général, tant il est emprunt du sceau de l’urgence. Une interaction qui justifie cette nécessité d’aborder la crise dans toute sa dimension, sociale, politique, institutionnelle mais aussi, économique. En fait, le changement politique et institutionnel ne peut se concevoir en marge de la refondation économique qui aujourd’hui revêt un caractère urgent. Dans cette optique, la majorité des experts nationaux soulignent la fragilité de la situation économique actuelle du pays et mettent en avant «le sceau de l’urgence» qui recommande l’adoption de mesures urgentes, à court terme, en attendant la mise en œuvre des réformes structurelles au demeurant incontournables et indispensables à la transformation de l’économie du pays. Par conséquent, les événements qui marquent la scène politique nationale ne doivent pas occulter l’économie, les indicateurs macroéconomiques permettant d'avoir une vision globale de la situation économique étant source de préoccupations exprimées par la majorité des experts et analystes. Déjà, le pays court un risque majeur avec l’amenuisement accéléré de ses réserves de change, actuellement sous la barre des 80 milliards de dollars avec des incidences évidentes sur tous les plans. Et tant que les cours du pétrole n’auront pas repris, à moyen et long termes, et que la production nationale n’aura pas entamé sa diversification, ce qui supposera davantage d’importations, et un maintien des déficits dans notre balance commerciale et celle des paiements, le risque demeurera présent et menaçant. Une situation traduite dans les statistiques douanières pour le mois de janvier 2019, et qui ressortent une baisse des exportations de plus de 38 % en s’établissant à 2,36 milliards de dollars contre 3,83 milliards en janvier 2018, du fait du recul des ventes des hydrocarbures de 40 % à 2,14 milliards de dollars contre 3,58 milliards en janvier 2018. Aussi, les exportations hors hydrocarbures, toujours marginales, ont également reculé de plus de 8%, en janvier, à 229 millions de dollars contre 250 millions à la même période en 2018. Concernant les importations, ces dernières se sont maintenues dans leur volume puisqu’elles sont demeurées élevées, en dépit des mesures restrictives prises par les pouvoirs publics. Une baisse très relative d’environ 2% a été en effet enregistrée à ce niveau avec un montant estimé à 3,8 milliards de dollars contre 3,88 milliards au même mois de l`année écoulée. L’autre élément à retenir est que les ressources du pays, en baisse continue, ne permettent plus à l’Etat de continuer sur la même voie sans contre partie, autrement dit, une production de valeur ajoutée pour l’économie, par le travail et surtout, une relance de l’économique sur la base de fondamentaux qui sont la durabilité et la diversification comme garants d’une répartition plus juste du revenu national et des richesses nationales.

D. Akila