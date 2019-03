Jil Jadid : Maintien de la mobilisation

Le président du mouvement politique Djil Jadid, Sofiance Djillali, a fait savoir hier à Tizi-Ouzou que l’application de l’article 102 de la Constitution à laquelle a appelé mardi dernier, le chef d’état major et vice ministre de la Défense nationale est un acquis qui s’ajoute aux précédents acquis par la mobilisation populaire enclenchée depuis le 22 février pour exiger un changement radical du système politique en Algérie. S’exprimant lors d’une conférence débat sous le thème «Analyse du mouvement de contestation et les mécanismes pour une transition démocratique» organisée par l’UMMTO à l’auditorium du campus Hasnaoua, le président de Jil Jadid a toutefois plaidé en faveur du maintien de la mobilisation populaire pour imposer «une transition démocratique négociée, gérée par des personnalités acceptées par tous et dont le contenu est discuté et accepté également par tous».

Ainsi donc, tout en qualifiant la mise en application de l’article 102 d’acquis du mouvement populaire, Sofiane Djillali a indiqué que la personnalité politique appelée à gérer cette période d’après application de ce dit article, en l’occurrence le président du Sénat, Abdelkader Bensalah «ne répond pas aux exigences et besoins exprimées par la société qui, elle, demande une transition démocratique avec des personnalités intègres et propres».

Pour l’hôte de l’UMMTO, «Bensalah ne peut pas représenter les aspirations du peuple aux changement radical du régime dont il fait partie. Ce n’est pas possible, la société n’est pas prête à l’accepter», a-t-il assuré, en mettant en exergue l’impérative nécessité voire même l’urgence de l’implication effective des élites nationales pour réussir la transition démocratique qui se doit être gérée par des hommes de confiances, consensuelles pour tous. Par ailleurs, le conférencier a appelé le mouvement populaire à continuer la mobilisation et à rester vigilant pour déjouer toutes les tentatives de récupération de cet élan populaire, particulièrement par le pouvoir politique et dévier le mouvement de sa trajectoire». Bel. Adrar