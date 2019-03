Application de l’article 102 : Entre soutien et réserve Les partis politiques partagés

Annoncée à partir d’Ouargla par le vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état- major de l’ANP Ahmed Gaid Salah, l’option de recourir à l’article 102 de la constitution pour solutionner la crise actuelle n’a laissé aucune formation politique dans l’indifférence.

La proposition de l’institution militaire a provoqué des réunions d’urgence au sein de plusieurs partis au terme desquelles une avalanche de communiqués ont été rendus publics relayant la position de chacun d’eux. Des prises de position plutôt divergentes, et le consensus n’est pas pour demain. Par contre la solution préconisée a été vivement saluée par les partis de l’Alliance présidentielle, à l’exemple du RND qui, dans un communiqué signé de son secrétaire général, Ahmed Ouyahia, a salué l’appel de Gaïd Salah, permettant, selon lui, au pays «d’éviter une situation de blocage».



Le Rnd, El Islah et le Front El Moustaqbal favorables



Tout en rendant hommage à l’ANP qui «veille à la sécurité de l’Algérie et au respect de la Constitution», le RND qui fait état de sa reconnaissance «au moudjahid Abdelaziz Bouteflika pour tout ce qu’il a donné à l’Algérie durant la guerre de Libération et après l’indépendance» a invité le Chef de l’Etat à «présenter sa démission conformément à l’article 102 de la Constitution».

Il a également mis en relief la nécessité de «former rapidement un gouvernement afin d’éviter tout vide constitutionnel ou «autres spéculations». De leur côté, les membres du Comité central du FLN ont également exprimé leur soutien à la solution préconisée par Gaid Salah. Dans un communiqué rendu public, ils voient en la proposition du général du corps d’Armée un début de solution à la crise que vit le pays. Il convient de préciser que le contenu du communiqué du FLN ne reflète en rien la position officielle du parti, il émane du courant opposant au SG, Mouad Bouchareb, représenté notamment par Ahmed Boumahdi. La direction du doyen des partis temporise à se positionner vis-à-vis de cet appel à l’application de l’article 102, elle qui a réitéré, dimanche dernier, son attachement à la tenue de la conférence nationale inclusive et indépendante proposée dans la feuille de route du Président de la République pour transiter vers la IIe République. Autre avis favorable à l’application du fameux article 102, celui du mouvement El- Islah qui estime que cette solution «répond aux nombreux appels pour la contribution de l’institution militaire au règlement de la crise politique actuelle». Idem pour le Front El Moustaqbal qui a fait état de son adhésion à cette même solution.



L’opposition désapprouve



D’autres formations politiques désapprouvent le recours à l’article 102, à l’exemple du Parti des travailleurs qui récuse catégoriquement cette proposition qu’il qualifie de «porteuse de tous les risques pour la Nation, sa souveraineté et son intégrité». La même formation estime en effet que l’application de l’article 102 « implique le maintien du gouvernement actuel et des deux chambres du Parlement, dont l’écrasante majorité du peuple réclame le départ, car non légitimes».

Pour le PT «la seule issue positive, à même de préserver la nation du chaos, réside dans le respect de la volonté de la majorité du peuple d’exercer sa pleine souveraineté, définir elle-même la nature du régime à mettre en place et donc la forme et le contenu des institutions dont elle a besoin pour la satisfaction de ses aspirations démocratiques, économiques, sociales, et culturelles». En d’autres termes, le PT dont le groupe parlementaire de l’APN a démissionné hier, reste obstinément accroché à son projet d’assemblée constituante nationale et souveraine. L’application de l’article 102 «ne permet pas à elle seule la concrétisation des réformes, la transition démocratique et l’organisation d’élections crédibles et transparentes», estime pour sa part le MSP.

Ce parti d’obédience islamiste invite en outre l’institution militaire à «se contenter d’accompagner l’aboutissement d’un règlement politique de consensus à la crise politique et la préservation du caractère civil de l’Etat», réitérant son appel pour la création d’une instance indépendante d’organisation des élections.

La proposition de l’ANP atteste «de la volonté de cette institution à contribuer à trouver une solution à la crise actuelle à même d’éviter que la situation ne se complique davantage» affirme pour sa part le parti Talaie El-Houriyate qui considère que le recours à l’article 102 «ne suffit pas comme base de règlement de la crise politique». Il met l’accent en outre sur la nécessité d’assurer «les conditions de transparence pour permettre au peuple algérien d’exprimer son choix librement et sans aucune tutelle. Le FFS a, pour sa part, estimé que l’application de l’article 102 «ne répond pas aux revendications du peuple algérien qui demande le changement du système et non un changement dans le système». Pour le plus vieux parti de l’opposition, le changement «doit être l’émanation de la volonté populaire par l’élection d’une assemblée constituante souveraine et l’avènement de la 2e République, c’est-à-dire la consécration de l’Etat de droit, l’alternative démocratique et sociale».

Dans une conférence de presse, le président du RCD Mohcine Belabbas a recommandé «la démission du chef de l’Etat et la dissolution des deux chambres du Parlement et du Conseil constitutionnel». Il propose également la création d’une «haute instance de transition dotée de tous les moyens» pour piloter «une phase de transition la plus courte possible». Cette instance aura, selon le président du RCD, à engager «des pourparlers avec les représentants des partis politiques, des syndicats autonomes et des personnalités en vue de les impliquer dans ce processus de transition».

Karim Aoudia

------------------------

L’UGTA salue l’appel de Gaïd Salah



L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a salué hier l’appel lancé la veille par le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), inhérent à l’application de l’article 102 de la Constitution. «L’UGTA salue et prend acte de l’appel du général Gaïd Salah, à l’application de l’article 102 de la Constitution, constituant le cadre légal à même de surmonter la crise politique à laquelle est aujourd’hui confronté notre pays», indique une déclaration de de direction nationale de la Centrale syndicale signée par son SG, Abdelmadjid Sidi Saïd. La Centrale syndicale considère que «le changement est devenu nécessaire, comme il est évident qu’il doit se construire à travers un dialogue empreint de sagesse, permettant de faire émerger l’édification d’une nouvelle République, avec les aspirations de notre peuple et de sa jeunesse, d’asseoir sereinement l’avenir et de préserver notre pays, l’Algérie». Cette déclaration émane de la «consultation et de l’accord des instances syndicales» de l’UGTA ainsi que de «l’adhésion des travailleuses, des travailleurs et des syndicalistes au changement pacifique et serein», ajoute la même source qui souligne le caractère «pacifique» de la mobilisation citoyenne pour imposer un changement du système politique en place.