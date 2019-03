Dans la lucarne : Belmadi, maître à bord 

C’est désormais officiel. Les Verts font partie des 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN-2019 qui aura lieu en Egypte en juin prochain. Les poulains de Belmadi avaient composté leur billet dès la cinquième journée et la victoire, à Lomé, contre le Togo sur le score de

(4 à 1). Les autres équipes, qui ont complété le nombre, ne l’ont été qu’au cours de l’ultime journée des éliminatoires de la CAN-2019. Tout le monde a désormais les yeux et les oreilles braqués sur ce rendez-vous qui sera organisé par les « Pharaons ». Le match qui s’est joué au stade Mustapha Tchaker de Blida contre les Tunisiens qui nourrissent les mêmes ambitions rentrait justement dans le cadre de la préparation de cette édition de la « fine fleur » africaine. Comme, il n’y aura pas de place pour un autre match amical en raisons des fameuses dates FIFA, il faudra se contenter de ce qu’on a sous la main. Ceci dit, Belmadi a montré qu’il est seul juge en équipe nationale. Il avait convoqué avant le match officiel contre la Gambie 26 joueurs dont certains issus du championnat national, comme Loucif, Badaoui, Boukhelass, Zeghba et Merbah. Quant aux autres ce sont pratiquement tous des « pros ». Malgré la qualité de son groupe, il a fait le travail qu’il a toujours voulu faire. Lors du premier match face à la Gambie, il n’avait pas fait jouer les « pros » comme cela se faisait par le passé. Ni Mahrez, ni Feghouli, ni Bensebaïni, ni Bounedjah, ni Mandi, ni les autres n’ont été alignés en match officiel, ce qui avait d’ailleurs surpris tout le monde. On pensait qu’il avait agit ainsi pour préserver le « must » de nos sélectionnés pour le deuxième match amical contre les Tunisiens. Toutefois, ses dires en conférence de presse attestent du contraire. C'est-à-dire qu’il n’avait ménagé personne. Il avait procédé de cette manière afin de montrer que nous avons un groupe assez soudé et qu’il était très satisfait par l’équipe alignée face à la Gambie. Il voulait tout simplement montré qu’au sein de son équipe nationale personne, jusqu’ici n’a assuré correctement sa place. C'est-à-dire que pour faire partie des « 23 » qui seront présents en Egypte à la CAN-2019, il faudra trimer et prouver qu’on est meilleur au poste sollicité. C’est ce qu’il a voulu faire passer comme message. De plus, il faut que ceux qui sont choisis pour représenter l’Algérie devront sortir le grand jeu et montrer aussi qu’ils sont supermotivés. D’où le fait que l’on est en train d’entendre des déclarations de certaines «stars » des Verts, à l’instar de Mahrez et bien d’autres, que « il faudra remporter la CAN-2019 ». C’est vrai que la volonté à elle seule ne suffit pas, mais... C’est toujours une très bonne chose d’avoir sous la main des joueurs qui ne seront au Caire que pour remplir une simple formalité. Indirectement, il a fait naître l’émulation chez les joueurs et aussi réveiller la «flamme» qui a toujours fait briller nos capés lors des grands évènements. En soi, c’est un peu l’objectif recherché et c’est tant mieux !

Hamid Gharbi