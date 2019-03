Portugal : Cristiano Ronaldo sort pour blessure

Cristiano Ronaldo est sorti blessé à la 31e minute du match de qualification à l'Euro-2020 entre le Portugal et la Serbie à Lisbonne, à deux semaines du quart de finale aller de Ligue des champions de son club, la Juventus Turin, contre l'Ajax Amsterdam. "CR7", qui venait de faire son retour en sélection vendredi dernier après neuf mois de pause, s'est blessé tout seul sur une accélération. Après une passe mal ajustée de l'ailier du Benfica Lisbonne Rafa Silva dans la profondeur, le capitaine lusitanien a accéléré côté gauche pour empêcher que le ballon ne sorte en touche. Mais après quelques mètres, le joueur de 34 ans a stoppé sa course et s'est mis à boiter. Apparemment touché à la cuisse droite, l'attaquant de la Juventus Turin a tout de suite demandé le changement et s'est allongé en dehors du terrain près du poteau de corner dans une scène qui a rappelé sa sortie sur blessure lors de la finale de l'Euro-2016 remportée face à la France (1-0 a.p.).