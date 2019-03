Eliminatoire CAN U23 – 2019 , Algerie 3 – Guinée équatoriale 1 : qualification haut la main

La sélection nationale olympique a brillamment arraché son billet qualificatif au 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2019 en Egypte, prévue du 8 au 22 novembre prochain. Cela au bénéfice de sa victoire sans bavure sur son adversaire du jour, la Guinée-Equatoriale. Ayant réussi un score favorable de zéro partout au match aller à Malibo, les jeunots Verts n’ont pas manqué l’occasion de la manche retour pour étriller les Equato-guinéens sur le score sans appel de Trois buts à un.

Les Algériens ont ouvert la marque sur un super but signé Zorgane de la tête, qui a profité d’un centre impeccable du capitaine Benhamouda. La balle s’en va ricocher sous la transversale pour aller mourir au fond des filets du portier adverse délivrant ses coéquipiers (35’). Le second but a été l’œuvre de Benhamouda, qui bien servi par Mahious suite à une belle échappée sur le flanc gauche de l’excellent Boudaoui, élimine un défenseur et d’une frappe sèche à hauteur de la surface de réparation secoue les filets (58’). La 3e réalisation algérienne a été réussie par Mahious sur un penalty justement accordé par l’arbitre béninois, suite au fauchage d’El-Mellali par un défenseur adverse (76’). L’unique but de la Guinée-Equatoriale survenue dans le temps additionnel a été inscrit par Ando sur un penalty cadeau offert par le referee du moment que le joueur équato-guinéen a été descendu en dehors des 18 mètres (90’+4). L’Algérie a évolué avec le onze suivant: Sifour, Guetal, Khacef, Tougai, Merouani, Douar (El-Mellali 71’), Benhamouda (cap), Belarbi (Tahri 90’+2), Mahious (Kaddour Chérif 81’), Zorgane, Boudaoui. Les poulains du sélectionneur national U23, Ludovic Batelli se sont montrés à la hauteur et réalisant le résultat attendu d’eux. Sur le plan du jeu, ils ont largement dominé les débats face à un adversaire certes coriace mais loin d’être un foudre de guerre. Il est vrai que dans l’ensemble Merouani et ses coéquipiers ont fourni un bon match, en produisant par moment de belle facette de jeu. Certes aussi, cette sélection olympique renferme de nombreux talents. Cela dit, des insuffisances subsistent sur le plan de la conservation du ballon et de la disposition sur le terrain des joueurs, qui doivent davantage raffermir les lignes et améliorer aussi leur mobilités sur le rectangle vert et leur jeu sans ballon. L’EN U23 est a félicité pour sa qualification acquise devant des gradins du stade du 5-Juillet quasi-vides ! C’est dommage, parce que nos jeunes internationaux doivent-être encouragés et ont besoin de la présence du public qui ne peut que les stimuler davantage. A la FAF de trouver la solution à ce propos, parce qu’il est généralement conseillé de faire jouer les jeunes sélections nationales hors de la capitale et dans des stades d’une capacité d’accueille moyenne. Notre pays est grand et les supporters de l’EN des autres villes doivent eux aussi avoir l’occasion d’assister à des rencontres des Verts. Avec les jeunes sélections cela peut-être possible. Lors du prochain tour des éliminatoires de la CAN-2019 / U23, Khacef and Co se mesureront à un adversaire d’envergure et d’un tout autre calibre que celui d’hier. Il s’agira de croiser le fer au Ghana, un habitué des grands rendez-vous continentaux et mondiaux. Il faudra donc être encore meilleurs et bien se préparer pour espérer écarter de leurs chemins les ‘’Blacks Stars’’ et ainsi avoir l’opportunité de prendre part au grand tournoi africain des nations, la phase finale de la CAN-2019 et se mesurer aux meilleurs du continent. C’est ce que nous espérons tous de tout cœur...

Mohamed-Amine Azzouz