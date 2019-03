HCI et HCLA : Servir la citoyenneté linguistique de la langue arabe

Le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Belaid Saleh et le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, ont souligné l’importance de «servir la citoyenneté linguistique du peuple algérien».

Dans le cadre de la célébration de la journée de la langue arabe, le Conseil supérieur de la langue arabe a organisé hier, un séminaire intitulé « langue des jeunes contemporains » à la bibliothèque nationale d’Algérie (BNA), en présence du Président de la HCI, des représentants de différentes institutions et d’universitaires.

A cette occasion, M. Ghlamallah a tenu à mettre en avant, le rôle essentiel de la presse nationale dans la promotion de la langue et demandé son concours pour que celle-ci puisse servir de passerelle pour promouvoir la langue, qui est considérée comme une langue officielle comme le tamazight, après sa constitutionnalisation en 2016.

Dans ce contexte, le président du HCI a attiré l’attention du public sur le fait que «nous lisons dans les journaux arabe des mots qui ne sont pas arabes», en se demandant «pourquoi ceux-ci empruntent des termes de langues et de dialectes étrangers ?». Il précisera que «la langue arabe n’est pas stérile, mais au contraire, immensément riche en termes, mots et synonymes». En ce sens, M. Ghlamallah a appelé les rédacteurs de presse à filtrer les mots à utiliser dans les articles pour ne pas introduire des mots «parasitant» la langue classique.

Pour sa part, le président du HCLA a consacré son intervention sur la langue arabe chez les jeunes à l’ère du numérique, précisant que « le sort de la langue arabe se limite à la créativité et la recherche scientifique qui évolue au fil des temps».

Lors de son allocution, M. Belaïd a mis en exergue le rôle incontournable et déterminant de l’école et de la presse dans la promotion de la langue arabe au sein de la société algérienne.

Par ailleurs, l’intervenant a appelé à insérer des smart programmations pour la correction technique des mots lors de leur utilisation dans les supports électroniques, et de choisir les termes propices dans les expressions.

S’agissant de la relation étroite entre la langue arabe et l’Islam, M. Belaid a cité des versets coraniques qui parlent de la «protection des versets coraniques» et non pas de «la langue arabe», indiquant à ce propos, «la restriction de l’évolution de la sphère de la langue arabe dans Golf persique, en Turquie et au sud de l’Europe entre autres».

Pour les universitaires intervenants à ce séminaire, ceux-ci ont considéré que la langue arabe «est dans la bonne voie avec l’évolution de la technologie», indiquant qu’il y a des linguistes qui fournissent des efforts pour la promotion de la langue arabe.

Hichem Hamza