Nouvelle ville de Hassi-Messaoud : 60 projets d’investissement

60 projets d’investissement dans différents créneaux économiques ont d'ores et déjà été localisés dans la nouvelle ville de Hassi-Messaoud (80 km à l’est d’Ouargla), a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Ces projets, qu’abritera la zone d’activités logistique, concernent, entre autres activités, la fabrication de panneaux solaires, le traitement des déchets, le recyclage de produits plastiques et carton, le stockage frigorifique, le montage de cabines sahariennes, la construction préfabriquée en béton, la fabrication de panneaux sandwich et la fabrication de réservoirs pour ateliers pétroliers et soudure industrielle, a-t-on précisé.

Il s'agit aussi du stockage de carburant, en plus d’autres projets en rapport avec les domaines de logistique, maintenance, transport, services pétroliers et hôtelier, a-t-on ajouté. Les travaux de terrassement et de réalisation des VRD au niveau de la ZAL devant accueillir ces investissements ont enregistré un avancement «appréciable», signale la même source. Le wali d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a appelé, lors d’une visite de terrain du site, à l’encouragement de l’investissement porteur de richesses et d’emplois dans cette ville considérée comme un modèle de développement durable, précisant que l’Etat œuvre à travers une batterie de mesures à répondre aux attentes des investisseurs en matière de simplification des procédures administratives liées à l’accès au foncier industriel notamment. Divers projets touchant la quasi-totalité des secteurs d’activités, surtout ceux en rapport direct avec le cadre de vie général, sont en cours de concrétisation dans la nouvelle ville de Hassi-Messaoud. Parmi ces projets, actuellement à différents taux d’avancement, figurent la réalisation de 2.000 logements de type public locatif (LPL), y compris les aménagements extérieurs, un complexe hydraulique AEP composé de forages albiens, de tours de refroidissement et d’une station de déminéralisation, ainsi que d’une

station de pompage, d’une station d’épuration des eaux usées et d’un centre d’enfouissement technique.