Le Smartphone chinois sera assemblé par Condor en Algérie : Infinix ciblera les jeunes

Infinix, la marque chinoise spécialisée uniquement dans la fabrication de Smartphones haut de gamme, conçue pour les jeunes générations qui souhaitent mener une vie différente, a été lancée cette semaine sur le marché algérien. La nouvelle marque, qui commercialisera en premier lieu trois modèles au début du mois d’avril 2019, a choisi le Groupe Condor pour l’assemblage de ses Smartphones dont le prix varie entre 14.000 DA et 27.000 DA.

Le directeur général de la marque, Benjamin Jiang, a souligné qu’Infinix proposera au consommateur algérien les meilleurs produits à des prix concurrentiels. Il précisera que « Infinix, lancée en 2013, s'est engagée à mettre au point des technologies de pointe et des dispositifs mobiles dynamiques conçus de manière moderne pour créer des expériences de vie intelligentes ciblées à l'échelle mondiale et ce, en fusionnant technologie et mode ».

« Grâce à des interactions quotidiennes, dira-t-il, ces produits intuitifs deviennent un mode de vie qui représente des expériences novatrices pour les jeunes du monde entier ».

Selon lui, Infinix assure actuellement la promotion de cinq gammes de produits: ZERO, NOTE, HOT, S et SMART sur un marché mondial atteignant les pays d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. La stratégie de la marque pour le marché algérien consiste en un service après-vente prémium et un concentré de technologie embarqué dans les Smartphones multi-usages. La marque compte séduire les utilisateurs algériens de Smartphones grâce à ses appareils premium aux caractéristiques hors-normes et aux tarifs accessibles. Il s’agit respectivement du S3X, Hot6X, Smart2. Pour le directeur général, le constructeur vise à faire connaître ses modèles aux consommateurs en proposant une large gamme de produits modernes, combinant un design élégant et technologie de pointe pour cibler directement les jeunes qui ont l'audace de se démarquer et d'exprimer ce qu’ils sont et ce qu'ils veulent être, afin d'être synchronisés avec le monde. Afin de lui donner une bonne place sur le marché de la téléphonie mobile et de faire face à la forte concurrence, Infinix s'appuie sur cinq règles : individualité, originalité, passion, expérimentation et progression.

Propulsée par Google, Qualcomm et Mediatek, Infinix a des partenaires de systèmes d'écho à travers le monde, ce qui leur permet de faire connaître les smartphones de classe mondiale. La marque s'est concentrée sur les marchés émergents, elle est présente dans une trentaine de pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Inde et d'Asie. Cependant, elle est particulièrement célèbre en Égypte, au Maroc, au Nigeria, au Kenya et dans d'autres pays où elle connaît un réel succès.

Le Smartphone Infinix dispose de caméra-photos de haute qualité mais aussi de double SIM, de 3 GB de RAM, 32 GB de Stockage interne et est alimenté par une batterie 4000mAh. Par ailleurs, Infinix est une marque de Smartphones à croissance rapide aux ambitions infinies. Ces dernières années, cette société nous a émerveillés avec ses nombreuses gammes au design élégant et aux fonctionnalités innovantes.

Mohamed Mendaci