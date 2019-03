Isolation thermique du bâtiment : un nouveau programme

Un nouveau programme d'isolation thermique des bâtiments d'une capacité de «1.000 équivalent logements/an» sera lancé en 2019, a indiqué un responsable à l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue).

«Il s'agit du deuxième programme d'éco-bâtiment, après celui d'un projet pilote de 600 logements de type public locatif, lancé en 2011. La particularité de ce nouveau programme est l'envergure nationale et son lancement par voie d'appel d'offres», a précisé le chef de département bâtiment auprès de l'Aprue,Tahar Moussaoui, lors d’un séminaire sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment, organisé en marge du Salon international du bâtiment. Ce programme sera focalisé essentiellement sur l'amélioration de l'isolation des toitures et des fenêtres, a-t-il expliqué. Concernant le financement des surcoûts, le même responsable a fait savoir que «l'apport de l'Etat dans la réalisation de ce programme sera de 80% du surcoût induit par l'isolation, alors que l'apport du maître d'ouvrage sera de 20%». Il a également avancé que l'économie d'énergie cumulée à 2030 sera de 40.000 tonnes équivalent pétrole (Tep). Dans ce contexte, M. Moussaoui a mis l'accent sur l'importance de développer une industrie des matériaux isolants. Pour rappel, le premier programme d'éco-bâtiment lancé en 2011 a porté sur un projet pilote de 600 logements de type public locatif, réparti sur le territoire national à travers onze wilayas représentant les trois zones climatiques : Nord, Hauts plateaux et Sud.

Ce projet étant «en phase de clôture, ces bâtiments présentent aujourd’hui de nombreuses qualités, une déperdition maîtrisée et une bonne inertie thermique. Les variantes simulées à partir de l’existant ont néanmoins permis de dégager des pistes d’amélioration». Le programme du gouvernement relatif à l'efficacité énergétique définit l'objectif d'une réduction de 9% de la consommation globale d'énergie à l'horizon 2030, soit une économie de 63 millions de Tep, représentant un gain financier de 42 milliards de dollars. La mise en œuvre de ce programme conduira, à l’horizon 2030, notamment à l'isolation thermique de 100.000 logements par an.

----------------------------

AIRIUM, solution pérenne et performante

AIRIUM est une mousse minérale brevetée mondialement pour l’isolation thermique des bâtiments très facile à mettre en œuvre, ultra-performante et économique.

Avec zéro émission de COV, Airium est la solution pour remplacer les isolants classiques en polystyrène contenant des molécules polluantes.

Elle répond aussi bien aux grands enjeux sociétaux en matière d’efficacité énergétique, qu’aux besoins des professionnels de la construction et des habitants, du sol au plafond.

Développée et brevetée par le Centre mondial de recherche et développement de LafargeHolcim, elle est certifiée par le Centre national d'études et recherches intégrées du Bâtiment [CNERIB]. Le produit est fabriqué à 100% en Algérie à l’usine de CMA de Meftah avec une excellente performance économique par rapport aux solutions utilisées, une résistance au feu maximale, une durabilité supérieure à 100 ans. Il est 100% recyclable, avec un impact CO2 faible et très facile à mettre en œuvre. La solution AIRIUM est présentée en exclusivité à BATIMATEC.