Cyclone Idai au Zimbabwe : Le SG du MAE signe le registre de condoléances

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, a signé hier au siège de l'ambassade du Zimbabwe à Alger, le registre de condoléances, suite au cyclone dévastateur Idai qui a frappé plusieurs pays d'Afrique équatoriale, dont le Zimbabwe, faisant des centaines de victimes et de déplacés. «J'ai appris avec une grande affliction et tristesse la nouvelle de la disparition de centaines de victimes, suite au cyclone dévastateur Idai qui a frappé de nombreux pays d'Afrique équatoriale, dont le Zimbabwe, provoquant d'importants dégâts dans les infrastructures publiques et les biens privés», a écrit le SG sur le registre, ajoutant qu'«en cette douloureuse épreuve, je vous présente au nom du gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées ainsi que l'expression de mes profonds sentiments de compassion et de solidarité». «En cette pénible circonstance, je ne puis que compatir à la douleur et à la peine des familles des victimes, espérant que l'expression de nos condoléances fraternelles contribuerait à les armer de patience, de courage et de volonté, en vue de faire face à ce malheur», a-t-il poursuivi. «Je tiens, également, à m'incliner à la mémoire des victimes et réitérer la solidarité de l'Algérie avec le Zimbabwe ami, en étant profondément convaincu que vous réussirez à surmonter cette tragédie avec courage, foi et patience», a-t-il conclu.