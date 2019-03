Conférence de solidarité avec la RASD : Une initiative opportune et pertinente

Lors des travaux de la deuxième journée de la Conférence de solidarité avec la République arabe sahraouie démocratique, Ramtane Lamamra a salué l’engagement des pays membres de la SADC en faveur de la cause sahraouie, affirmant que la tenue de la conférence de solidarité avec le peuple sahraoui est une initiative «opportune» et «pertinente».

Transmettant les «chaleureuses salutations» du Président de la République Abdelaziz Bouteflika à l’ensemble des chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC ainsi qu’aux autres dirigeants invités à ce symposium, le chef de la diplomatie algérienne a rappelé le soutien de l’Algérie à toutes les luttes africaines pour obtenir leur indépendance et leur souveraineté. M. Lamamra a soutenu, dans ce contexte, que la position de l’Algérie quant à la question sahraouie s’inscrit dans cet esprit afin de résoudre un conflit qui remonte à plus de 40 ans. Exprimant sa satisfaction de la tenue de la Conférence de solidarité avec le peuple sahraoui sur le sol du défunt Nelson Mandela, dirigeant historique de l’Afrique du Sud, le vice-Premier ministre a souligné que celle-ci intervient dans une conjoncture marquée par l’engagement de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, à raviver les négociations entre les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, afin d’amorcer une solution juste et durable qui garantira le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui dans le cadre des résolutions des Nations unies. A ce propos, il a déploré le «manque de volonté de la part du Maroc» dans le processus de résolution de ce conflit. Ceci implique, à la fois, a relevé, M. Lamamra, un «défi» et une «mobilisation» constante pour défendre «le respect de la justice et la légalité». A cet effet, il a souligné qu’il est important d’impliquer l’Union africaine dans ce processus dans le cadre général et à travers l’appropriation des mécanismes pouvant constituer une riposte aux préoccupations des Sahraouis. Parmi ces préoccupations, le ministre des Affaires étrangères a cité la situation des droits de l’Homme dans les territoires sahraouis occupés par le Royaume marocain, appelant à mettre un terme aux atteintes enregistrées en la matière. Il a, en outre, évoqué le pillage des ressources naturelles sahraouies par le Maroc dans le cadre des accords commerciaux avec l’Union européenne, précisant que cette question constitue une source de préoccupation qui mérite d’être prise en compte par les Etats membres de l’UA. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré, à l’occasion, le soutien de l’Algérie, en tant que pays voisin, aux efforts menés par Horst Köhler, pour la résolution du conflit sahraoui, assurant que l’Algérie restera fidèle à sa tradition de solidarité à l’égard des réfugiés sahraouis. Les travaux de cette conférence, organisée à l’initiative de la Communauté de développement des Etats de l’Afrique australe (SADC), ont été marqués par de fortes déclarations en soutien à la cause sahraouie et au droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination. Les principes qui ont présidé à la décolonisation de l’Afrique ont été largement mis en avant par les participants qui ont unanimement exprimé leur «attachement au parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental». Co-présidée par les présidents sud-africain et namibien, la Conférence de Pretoria a été marquée par la participation de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, dont notamment les Présidents du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, d’Ouganda, Yoweri Musevini, et du Lesotho ainsi que de plusieurs délégations conduites par des vice-Présidents et des ministres des Affaires étrangères. Sont également présents d’anciens présidents comme Olusegun Obasanjo du Nigeria ainsi que des délégations de haut niveau de pays non africains, notamment Cuba, représenté par sa vice-Présidente, le Nicaragua, le Venezuela et Timor Leste.

Y prennent aussi part, plusieurs partis issus des mouvements de libération en Afrique, notamment le Congrès national africain (ANC - Afrique du Sud), la SWAPO (Namibie), le MPLA (Angola), le FRELIMO (Mozambique), DPP (Afrique du Sud) ZANU-PF (Zimbabwe), et des organisations de la société civile africaine engagées sur la question sahraouie, notamment les aspects liés à la défense du droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et sa souveraineté sur ses ressources naturelles ainsi que la situation des droits de l’homme au Sahara occidental.

Au terme de cette conférence, les participants adopteront une déclaration solennelle en soutien à la cause sahraouie.

-----------------------

M. Lamamra, reçu à Pretoria par le Président Namibien Hage Geingob



Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a été reçu hier à Pretoria, en marge de la Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, par le président de la République de Namibie, Hage Geingob, président en exercice de la Communauté de développement des Etats de l’Afrique australe (SADC). A cette occasion, M. Lamamra a transmis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue namibien. Tout en se félicitant des liens historiques de fraternité et de solidarité entre l'Algérie et la Namibie, les deux parties ont abordé «les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales dans divers domaines». L’audience a été également l’occasion pour réitérer le soutien de l’Algérie et de la Namibie à la cause sahraouie et au droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination. Le rôle de l’Union africaine et de ses Etats membres ainsi que celui de la SADC dans le cadre de la recherche d’une solution à ce conflit a également été abordé pour souligner «l’importance d’une approche solidaire basée sur les principes cardinaux de l’Acte constitutif de l’Organisation panafricaine». Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères participe à la Conférence de Pretoria en sa qualité de représentant du Président de la République.