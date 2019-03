Grand angle : Cherche-t-on l’embrasement ?

La coïncidence peut-elle exister en géopolitique ? Alors que la question peut être légitimement posée, nombre de politologues et de stratèges militaires estiment qu’une telle interrogation n’a pas lieu d’être tant, selon eux, le terme «coïncidence» n’a pas sa place dès lors que des intérêts géostratégiques sont en jeu. Pourquoi cette entrée en matière ? Juste pour dire que la décision du président américain, Trump, de reconnaître la «souveraineté» d'Israël sur la partie occupée du Golan syrien et les nouvelles frappes de l'armée d'occupation israélienne lancées contre des cibles du Hamas à Ghaza, intervenues presque simultanément, sont deux faits qui ne relèvent ni du hasard ni de la coïncidence. Ce sont deux faits, l’un politique et l’autre militaire, qui se complètent et dont l’objectif est d’embraser le Moyen-Orient. Il est, en effet, difficile de croire que Trump et Netanyahu n’ont pas évalué les conséquences de leurs actes. Les réactions suscitées témoignent à la fois de leur gravité et de leur irresponsabilité. Ainsi pour la Syrie «la décision américaine allait provoquer plus de violence et d'instabilité et aurait des répercussions négatives sur les efforts en vue de la paix dans la région». La Russie, de son côté, a dit craindre «une nouvelle vague de tensions» au Proche-Orient. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterrès, s'est dit pour sa part «vivement préoccupé» par le récent embrasement de la situation à Ghaza, appelant à «une retenue maximale» de toutes les parties. Pour son porte- parole, «une escalade supplémentaire ne ferait qu'aggraver une situation déjà grave, en particulier pour les civils, dans et près de Ghaza». Ce qui est sûr, c’est que si on cherchait à embraser la région, déjà assise sur un volcan, on ne s’y serait pas pris différemment. D’autant que les Ghazaouis, qui continuent à compter leurs morts, ont rendez-vous samedi prochain avec le premier anniversaire de la «Grande marche du retour», un mouvement de protestation violemment réprimé par l’armée israélienne. Une importante mobilisation palestinienne est attendue.

Nadia K.