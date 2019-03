Statut du Golan syrien Occupé : « L’annexion, nulle et non avenue »

Les Nations unies ont affirmé lundi dernier que le statut du Golan syrien n’a pas changé et qu’elles considèrent toujours "l’annexion de ce territoire par Israël comme nulle et non avenue". "La politique de l’ONU sur le Golan est reflétée dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et cette politique n'a pas changé", a déclaré le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric. Dans une résolution adoptée en 1981 par le Conseil de sécurité, les 15 membres de l’instance suprême de l’ONU ont réaffirmé à l’unanimité que "la décision d'Israël d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration sur le plateau du Golan syrien occupé est nulle et sans effet juridique sur le plan International", rappelle Dujarric. Dans une première réaction à la décision américaine, la Russie a dit craindre une "nouvelle vague de tensions" au Proche-Orient. "Malheureusement cela peut conduire à une nouvelle vague de tensions dans la région du Proche-Orient", a averti la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. De son côté Damas a qualifié la décision de la Maison Blanche de "violente attaque contre l’intégrité territoriale de la Syrie". "Trump n’a ni le droit, ni l’autorité légale pour légitimer l’occupation israélienne", a déclaré une source du ministère des Affaires étrangères syrien à l’agence de presse Sana.Pour Ankara, la reconnaissance par Washington de la souveraineté d'Israël sur le plateau syrien du Golan s'apparente à un "cadeau électoral" au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a affirme le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. "Quoi que vous fassiez (pour Netanyahu), qui divise jusqu'à son propre peuple, qui bombarde à Ghaza, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour ce tyran, il n'y aura pas d'avantages. Les efforts de l'Amérique sont vains", a poursuivi Mevlut Cavusoglu. Ryadh a condamné à son tour cette décision, y voyant une violation du droit international. L'Arabie saoudite "exprime son rejet ferme et condamne la déclaration de l'administration américaine reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan syrien occupé", rapporte l'agence de presse officielle SPA. La décision américaine intervient à quinze jours d'élections législatives, le 9 avril, incertaines pour le Premier ministre israélien. Israël a conquis une grande partie du Golan syrien (1.200 km²) lors de la guerre des Six Jours en 1967, avant de l'annexer en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

M. T. et Agences