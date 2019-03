Agression israélienne contre Ghaza : Calme précaire

Un calme précaire régnait hier dans la bande de Ghaza après les frappes israéliennes et les tirs de roquettes palestiniens qui se sont poursuivis dans la nuit de lundi à mardi dernier, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu censé mettre fin à des hostilités faisant craindre une nouvelle confrontation ouverte dans l'enclave.

Le calme est finalement revenu, au moins provisoirement, après 06H00 (04H00 GMT), selon des journalistes présents sur place. L'armée israélienne a rapporté tôt hier 30 nouveaux tirs de roquettes et d'obus de mortier en provenance de Ghaza depuis 22H00 (20H00 GMT lundi), soit un total d'une soixantaine depuis le début des échanges de feu lundi en début de soirée. Ses avions, ses hélicoptères et ses chars, positionnés du côté israélien de la frontière, ont frappé quant à eux de nouvelles cibles, des complexes militaires du Hamas et du Jihad islamique par exemple, les deux principaux groupes armés de Ghaza, en plus des dizaines d'objectifs déjà visés depuis lundi soir, a-t-elle dit.

Le Hamas avait annoncé lundi dernier un cessez-le-feu entre les factions de résistance armées palestiniennes de la bande de Ghaza et l'occupant israélien, sur intercession égyptienne. "Les efforts égyptiens ont débouché sur la conclusion d'un cessez-le-feu entre l'occupant et les organisations de résistance", a dit un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, dans un communiqué. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est dit vivement préoccupé par l’embrasement de la situation à Ghaza, appelant à "une retenue maximale" de toutes les parties, a dit son porte-parole lundi dernier. "Nous appelons toutes les parties à exercer la plus grande retenue", a déclaré le porte-parole, Stephane Dujarric lors d'un point de presse. M. Guterres devait rencontrer hier son coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, qui se trouve à New-York pour un point d'information régulier devant le Conseil de sécurité. "Nous continuons de travailler avec l'Egypte et toutes les parties concernées pour tenter de désescalader la situation et, une nouvelle fois, nous encourageons la retenue. Une escalade supplémentaire ne ferait qu'aggraver une situation déjà grave, en particulier pour les civils, dans et près de Ghaza", a dit M. Dujarric.

R. I.