11es rencontres algéro-françaises des Mines et Carrières : Identifier les opportunités d’investissement

Les 11es Rencontres algéro-françaises des mines et carrières se tiendront, aujourd’hui, pour la première fois à Sétif. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, en partenariat avec RPI, cet événement va réunir plusieurs exploitants et fournisseurs de matériels et services (algériens et européens).

S’agissant des objectifs, la CCIAF a fait savoir qu’il constituera une occasion pour les professionnels de prendre connaissance des potentialités de l’Algérie, et en particulier celles de Sétif dans ce domaine porteur pour l’économie. Il s’agit également d’une occasion de pouvoir conjuguer le partage d’expertise à l’expression de besoins dans le cadre de rendez-vous et d’ateliers thématiques, tels que le recyclage des eaux de lavage, les sables concassés, le graissage centralisé, etc. Il y a lieu de noter que le lancement de nombreux projets dans la construction en Algérie a généré une forte consommation de matériaux, dont les besoins en granulats sont estimés à 300 millions de tonnes/an et en sable sont estimés à 150 millions de tonnes/an. Mohamed Djéllil Sayah, pdg de MANAL, a souligné que «l’activité des mines et carrières a besoin d’être mieux connue et valorisée. C’est d’autant plus important qu’elle profite aujourd’hui d’un contexte marqué par l’édification de grands projets et par l’intérêt de plus en plus visible d’investisseurs privés nationaux et internationaux». Il a estimé que «cet événement permettra de cerner les besoins du secteur en matière de technologie, de savoir-faire et d’équipements. Il aide aussi à mieux identifier les opportunités d’affaires et d’investissement, en particulier pour le marché des granulats qui est en croissance». De son côté, Souiki Boubekeur, gérant de la SARL Carrière Souiki, a indiqué que «ces rencontres constituent une opportunité idéale, pour participer à des conférences très variées et échanger des expériences avec un grand nombre de professionnels de ce secteur». Par ailleurs, en marge de cette rencontre, des entretiens pertinents d’environ 30 minutes sont prévus avec des exploitants, pour concrétiser des projets porteurs et une visite technique dans une carrière à 20 km de Sétif, une des plus grandes et performantes d’Algérie, sont programmés. Pour encourager la formation des cadres et des professionnels, une école de formation de techniciens supérieurs et techniciens d'exploitation des mines sera créée à Béchar, à l'initiative du ministère de l'Industrie et des Mines. «Le ministère de l'Industrie a donné son accord pour la création de cette école de formation de jeunes techniciens supérieurs et techniciens spécialisés des mines, dans le but de l'exploitation à l'avenir des différents gisements de minerais à travers le territoire de la wilaya, pour en faire un véritable outil de développement économique de la région», a affirmé le président de l'APW, lors d'une séance de travail consacrée à la préparation de la prochaine session de l'Assemblée, dédiée à l'investissement.

M. A. Z.