Moncef Bouderba, président des Associations céramiques algériennes : « Des réformes financières sont nécessaires »

Le président des Associations céramiques algériennes a indiqué, hier sur les ondes de la Chaîne III, de la radio nationale, que l’année 2020 verra une excellente production, qui dépassera «confortablement» celle de 2018, estimée à 150 millions mètres carrés.

Estimant que les ingrédients nécessaires, comme la technologie ou les facilitations, sont réunis pour parler d’autosuffisance du marché local, Moncef Bouderba trouve que la production céramique nationale revient à la normalité dans les investissements. Une question se pose : comment agir pour éviter l’excédent de production ? «Dans deux à trois ans, le programme du logement engagé sera achevé, et on se retrouvera avec un excédent de production. D’où la nécessité d’encourager l’exportation», souligne l’invité de la radio. Et d’ajouter : «Si toutes nos entreprises peuvent placer 10 à 15% de leur production à l’international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, ce seront près de 20 millions de m2 exportés et une source de revenus appréciables en devises.» À ses yeux, pour mener à bon port ce train d’exportation, «il y a des aérations à faire sur le plan financier, avec l’implication des banques et le ministère du Commerce, pour assurer un meilleur accompagnement des entreprises nationales, et éviter un fléchissement dans les exportations». Se félicitant de l’excellente qualité des produits céramiques algériens, qui, dit-il, sont aux normes internationale, M. Bouderba indique également que le taux d’intégration nationale de 95%, réalisé par cette filière, est tout simplement inédit. Et qui sera renforcé par l’importation des 5% restants, lesquels sont constitués de transfert de technologie nécessaire à la conquête de nouveaux marchés. Interrogé sur les réformes financières à engager, M. Bouderba, mécontent, pointe du doigt l’inefficacité des textes existants, qui «ne sont pas adaptés à ce genre de transaction». Explicite, le même responsable dit que «si un opérateur algérien est sanctionné pour non-paiement d’un fournisseur, il se trouvera en face des problèmes de garantie pour aller récupérer son argent». Par ailleurs, M. Bouderba déplore le manque de couverture juridique dont souffrent les producteurs céramiques à l’international. Relevant l’ouverture de banques algériennes à l’étranger, qu’il qualifie de «bonne solution», le président de l’ACA préconise également de «réfléchir au dispositif légal et juridique, afin de protéger le céramiste national, ainsi que ses transactions». Compte tenu de cette situation, il sollicite un accompagnement des ministères du Commerce, des Finances et de la Justice, qui soit à la hauteur des ambitions et des engagements des producteurs nationaux. Par ailleurs, M. Bouderba trouve nécessaire de mener un travail minutieux sur les prix. Rappelons qu’à l’inauguration du Salon international de la pierre naturelle, du marbre, de la céramique et de leurs équipements, le ministre de l’Industrie a affirmé que l’année en cours marquera le départ effectif de la production de marbre et de granit, dont une grande partie est importée jusqu’à ce jour. Et a appelé les exposants nationaux à hisser le niveau de la qualité de leurs produits à travers la qualité de coupe des pierres et leur transformation, afin de répondre, dans un premier temps, à la demande nationale et, par la suite, pouvoir se tourner vers l’export.

Fouad Irnatene