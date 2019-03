L’entrefilet : Protection in extremis

Il était vraiment temps. Avant que les affres des années n’effacent toutes traces des civilisations qui se sont succédées sur cette terre, nous apprenons que les services de la direction de la culture de la wilaya de Mila ont entamé l'étude portant sur la protection des sites archéologiques d’«Ain El Karma» dans la commune d'Ouled Akhlouf et «Boutkhmaten» dans la commune d'El Mechira, a-t-on appris du service du patrimoine culturel de cette direction. Cette opération, qui a mobilisée une enveloppe financière de 20 millions de dinars, a été confiée à un bureau d'étude spécialisé dans le domaine de la sauvegarde des sites archéologiques, a précisé à l’APS le responsable de ce service, Lazghed Chiaba, soulignant que des délais de 3 et 9 mois seront respectivement consacrés à la réalisation et au suivi de cette étude. Selon le même responsable, cette opération vise à protéger les sites «Ain El Kerma» et «Boutkhmaten» où de nombreux vestiges romains, couvrant plusieurs hectares, ont été découverts. La wilaya de Mila dispose d'autres sites archéologiques faisant actuellement l'objet d'efforts de sauvegarde, a-t-il ajouté, citant à cet exemple les sites de «Lebâala» dans la commune d'El Athmania, où se trouve des vestiges romains, du «palais de l'Agha» dans la commune de Ferdjioua et la mosquée «d'Abou El Mouhadjer Dinar» située dans le vieux Mila. M. Chiaba a, par ailleurs, fait savoir que tous ces sites et monuments sont classés au patrimoine culturel de Mila.

R. C.