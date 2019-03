La manifestation « Lire en fête » à Biskra : Des activités qui fascinent les enfants

Les activités éducatives et de loisirs proposées dans le cadre de la 9e édition de la manifestation culturelle "Lire en fête" lancée lundi dernier dans la wilaya de Biskra, ont attiré de nombreux enfants amateurs de la lecture et des activités intellectuelles, a-t-on constaté. Le coup d’envoi de ce festival, donné à la bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Assami" de la ville de Biskra, a été marqué par l’inauguration d’un salon de livres proposant des ouvrages scientifiques, éducatifs et de divertissement, ainsi que l’organisation d’ateliers de dessin et d’innovation artistique en plus d’expositions en plein-air offrant aux enfants visiteurs un espace de loisirs et de détente. Avec curiosité et entrain, les enfants de différentes catégories d'âge ont découvert le programme proposé entre lecture, titres des livres et diverses animations, les compétitions culturelles et scientifiques notamment aux côtés des contes, des pièces théâtrales et des spectacles de clown présentés par les troupes locales, a-t-on constaté. "Cette manifestation vise essentiellement à revaloriser le livre ainsi que le développement de la personnalité des enfants en leur proposant des activités ludiques permettant d’élargir leurs centres d’intérêt", a indiqué la conservatrice de ce festival, Souda Dou, qui a souligné la nécessité d’inculquer aux jeunes la culture de la lecture, les visites des bibliothèques et la documentation. Selon le programme de cette manifestation, la bibliothèque itinérante, qui dispose de nombreux ouvrages versés dans différents domaines, sillonnera plusieurs communes de la wilaya de Biskra, entre autres Doucen, Ras El Miaad et Lioua, en vue de permettre à un grand nombre d’amateurs de la lecture d’élargir leurs connaissances. Organisée à l’occasion des vacances scolaires de printemps, cette 9e édition de la manifestation "Lire en fête" sera clôturée le 28 mars courant au cours d’une cérémonie de remise des prix des concours de dessin, des travaux pratiques et de lecture.