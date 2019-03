Centre Algérien de la Cinématographie : Au bonheur des cinéphiles

Pas moins de trois courts métrages algériens inédits ont été projetés, dans l’après-midi de lundi dernier, au niveau du Centre algérien de la cinématographie (CAC). Il s’agit de la Page Blanche, de Nadjib Lamroui, Bermuda, de Benabdellah Mohamed, et Cocotta; de Khaled Bounab.

Ainsi, et durant plus d’une heure, les présents de la cinémathèque d’Alger ont assisté à trois courts-métrages. Cette rencontre dédiée aux cinéphiles rentre dans le cadre du programme ciné-club élaboré par la direction du Centre Algérien de la Cinématographie (CAC). La page Blanche de Nadjib Lamroui d’une durée de 20 minutes, Bermuda de Benabdellah Mohamed (30 minutes) et Cocotta de Khaled Bounabde (14 minutes). Le film Cocotta de Khaled Bounabnous nous emporte dans l’univers de la cuisine en Algérie avec des personnes qui provoquent une bagarre sous le regard très spécial de la cocotte-minute. Par ailleurs, et à travers ce court-métrage d’une durée de 20 minutes, Mohamed Nadjib Lamraoui pose une question intrigante: l’artiste, plus particulièrement l’écrivain, peut-il exprimer son art en toute liberté ? Akram Djeghim incarne le personnage



de Hakim, un écrivain qui vit le syndrome de La page blanche. Lui qui a refusé de se plier aux ordres de son éditeur, à défaut d’inspiration résulte un dilemme aux issues toutes douloureuses. Doit-il suivre sa vision de la littérature ou céder à la pression sociale qui l’incite à plaire à la demande ? L’essentiel du film se passe en intérieur. Et la lumière des intérieurs traduit le désarroi de cet écrivain sous pression, à la fois de sa femme, pour gagner assez d’argent pour subvenir aux besoins du foyer et celle de son éditeur en attente d’un sujet conforme au goût du large public « au marché ». Quant à Benabdellah Mohamed, il relate, à travers sa réalisation, l’histoire de Walid. Ce dernier croit le plus beau truc de son esprit, c’est de le persuader que personne n’existe dans ce monde, même ses amis les plus proches. Il insiste pour être à nouveau autour des gens, mais son horloge s’arrête. Alors il essaie de trouver son chemin vers le soleil, mais son temps réel vient à la vie quand sa santé sera en danger. Donc il comprend qu’il n’y a pas de fuite à ce dilemme et il est resté donc coincé aux Bermudes.

Sihem Oubraham