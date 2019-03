Annaba : Trois individus sous mandat de dépôt

Trois personnes ont été placées sous détention préventive, dimanche dernier, à Annaba, pour cambriolage de commerces et association de malfaiteurs, a-t-on appris, hier, auprès de la responsable de la cellule de communication de la sureté de wilaya. En effet, les éléments de la police judiciaire du dixième arrondissement urbain du chef-lieu ont réussi à identifier et arrêter les cambrioleurs le week-end dernier, a précisé la même source. Il s’agit de cinq suspects récidivistes, âgés entre 21 et 25 ans. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir commis une série de vols par l’usage d’armes blanches prohibées et un véhicule pour le transport des objets cambriolés visant notamment des commerces implantés au niveau des secteurs des sûretés urbaines (3, 8, 9, 10, 13 et celui de Sidi Amar). Le travail d’enquête judicieux mené par les forces de police s’est soldé par la récupération d’ une quantité importante des objets volés, a ajouté la même source. Les mis en cause ont été présentés, avant-hier, devant le procureur de la république près le tribunal de Annaba pour association de malfaiteurs en vue de commettre des délits et des cambriolages par effraction de nuit. Trois suspects ont été placés en détention provisoire tandis que les deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire.

B. Guetmi