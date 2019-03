Transports publics : Incivisme métropolitain

Depuis que la capitale est dotée de son métro et de son tramway, ce qui, en soi, est une avancée indéniable, on observe des comportements nouveaux chez les usagers. Pas toujours réjouissants, malheureusement.

Et de quoi s’agit-il en fait ? D’incivisme de la part d’une catégorie bien ciblée de la population, à savoir les jeunes de moins de trente ans, voire quelquefois émanant de personnes un peu plus âgées. Que ce soit au niveau de la validation des tickets ou même quand il s’agit, au moment de sortir d’une station, de passer par le tourniquet, ils deviennent brusquement plus pressés que tous les autres usagers. Et tout cela donne quoi, dans le pire des cas ? Du «pousse-toi de là que je m’y mette». Ou presque.

Après quoi, c’est au niveau des quais : là aussi et après être passé(e) par le tourniquet et avoir descendu les marches d’escalier qui y mènent, vous vous apprêtez, une fois ceux-ci à peine vidés de leurs usagers engouffrés dans la rame que vous venez à peine de rater, à rejoindre l’un des rares sièges libres pour vous y assoir et attendre la rame suivante. Mais ne voila-t-il pas, là encore, que vous vous faites doubler par d’autres usagers, surgissant on ne sait comment derrière vous, mais en tout cas visiblement plus pressés —que vous— d’occuper les quatre sièges en question. Les seuls sièges du reste, tout au bout du quai.

Et ce n’est pas tout : une fois la rame arrivée à quai, vous vous apprêtez —bien entendu avec la patience que requiert votre âge avancé— à appuyer sur le bouton lumineux de la portière pour vous y introduire. Peine perdue une fois de plus, car il y aura toujours quelqu’un(e) d’autre pour surgir d’on ne sait où et le faire aussitôt à votre place, quelquefois en élançant carrément son bras sous votre aisselle ; autrement dit non sans vous bousculer.



Et durant le trajet…



Une fois ce «parcours du combattant» accompli, vous vous dites que, peut-être, vous en avez fini avec ces turpitudes métropolitaines. Eh, bien non ! Ce n’est malheureusement pas encore fini car, une fois à l’intérieur de la rame, vous vous apercevez vous n’êtes pas tout à fait au bout de vos peines. Eh oui, pas le moindre siège libre non plus, car tous sont occupés, ce qui, jusque-là, est normal. Seulement voila : bon nombre de ces sièges sont occupés par des jeunes tels que définis plus haut, et sans le moindre état d’âme. Dès que les portières des rames s’ouvrent, le spectacle est plutôt affligeant : vous les voyez se précipiter vers les sièges libres pour les occuper aussitôt, sans commune mesure, ne se préoccupant nullement des vieilles personnes qui, vu leur âge avancé, ne peuvent être aussi rapides qu’eux. Le plus désolant, dans ce cas de figure, c’est que, aussitôt qu’ils sont assis, vous les voyez, pour la plupart penchés sur leur Smartphones, sans doute afin de n’avoir pas à devoir affronter le regard légitimement réprobateur mais civiquement silencieux des personnes visiblement plus âgées, mais restées stoïquement debout.

Alors, durant le trajet, vous vous surprenez à songer que malgré tout rien n’est fini ; car en dépit des situations difficiles dans lesquelles on a eu à les observer, vous venez à peine de vous remémorer qu’il y a d’autres jeunes, dans les grandes artères et sur les places publiques de la capitale, qui ne cessent, depuis quelques semaines, de donner pratiquement à voir des comportements on ne peut plus civiques au monde entier.

Kamel Bouslama