Pour encadrer la dynamique populaire : Nécessité d’« un large débat »

La dynamique populaire en cours dans le pays appelle «un large débat à même d’engager des lignes de forces et lui donner des perspectives» a estimé lundi dernier, à Tizi-Ouzou, Madjid Bencheikh, juriste et ancien doyen de la faculté de droit d’Alger. S’exprimant lors du cycle de débats organisés par l’université Mouloud-Mammeri (UMMTO), Bencheikh a préconisé la tenue d’un «large débat» qui prendra en charge cette dynamique dont les récents développements sur la scène politique nationale, avec notamment le ralliement de plusieurs forces sont «symptomatiques de sa profondeur».

Le débat à engager autour des aspirations portées par cette dynamique, a poursuivit l’universitaire, devra être couronné par «l’élection d’une assemblée constituante issue d’élections pluralistes, ouvertes et transparentes qui garantiront la représentation de l’ensemble des forces en présence dans la société» et qui se chargera de l’élaboration d’une nouvelle Constitution qui «actera la souveraineté de l’Etat». Sur ce registre, le conférencier a considéré que «les élites devraient s’inspirer des aspirations politiques portées par les jeunes pour la construction d’un Etat démocratique souverain qui devra représenter ces aspirations de manière à rendre possible leur réalisation». Toutefois, a-t-il relevé, «c’est la pratique politique qui devra remodeler la Constitution», rappelant que le texte fondamental de février 1989 «offrait beaucoup de libertés, mais son application sur le terrain n’a jamais été concrétisée». Sur un autre registre, Bencheikh a considéré que la diplomatie devra, elle aussi, «tenir compte des aspirations exprimées par les populations dans la défense des intérêts du pays». Elle devra, a-t-il soutenu, «s’appuyer sur le front interne pour garantir les intérêts du pays», recommandant de répondre à ce qui se passe dans le monde par «nos aspirations».

En outre, l’orateur a observé que le mouvement populaire a montré des «qualités insoupçonnées, tels que l'humour, la convivialité et comportements citoyens» qui, selon lui, sont des «instruments intéressants dans la conquête des esprits, mais aussi symptomatiques d’une conscience d’un destin commun».