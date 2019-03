Louisa Hanoune, SG du parti des travailleurs : « Pour la matérialisation de la souveraineté populaire »

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a commenté de nouveau, hier, au siège de son parti, l’actualité politique du pays, à l’occasion de la session ordinaire du bureau politique de son parti à Alger (El- Harrach)

La SG du PT a tiré à boulets rouges sur tout ce qui bouge, si l’on peut dire : «Partis politiques mafieux», «syndicats inféodés au régime», «oligarchie», «walis» et même «certains journalistes et leurs médias». Mme Hanoune n’a épargné personne après ce cinquième vendredi de révolte, «où tout le monde veut surfer sur la vague populaire».

Dans son commentaire sur les événements qui se déroulent actuellement, Mme Hanoune pointe de doigt les «partisans du système en place» qui veulent «imposer coûte que coûte le statu quo pour contourner la volonté du peuple et sauver le système en le maintenant pour permettre aux oligarques d’accaparer davantage de l’argent public et ruiner le pays», a-t-elle dit.

La SG du PT a tenu à prévenir les manifestants sur les risques de subversion encourus sur les réseaux sociaux, et dont son parti «a été victime». Toujours dans la rhétorique de l’accusation, elle parle de «fonds publics qui coulent à flots pour imposer le maintien d’un système pourri qui a permis de généraliser la corruption».

Plus explicite, elle a signalé «la confusion dans le repositionnement contradictoire du FLN et du RND quant au mouvement populaire». Deux partis qu’elle accuse ouvertement de participer à la réappropriation du mouvement populaire.

Selon Mme Hanoune, cette confusion «est une expression publique violente de l’accélération de la crise du système, dont ces deux partis sont l’incarnation, car gangrené par le mélange entre l’argent et les affaires». Ces deux partis sont pris dans «une crise accélérée par la montée révolutionnaire», observe-t-elle.

Elle propose une lecture des évènements, en observant que la crise a commencé en 2015, et qu’«il ne s’agit pas d’une crise de pétrole, mais d’une crise du système qui s’est ouverte». Sans en préciser le contenu, la SG du PT parle du «système» qui était «au service de la minorité», à travers «les mesures d’austérité drastiques qui ont été imposées sur la majorité affaiblie, au moment où la minorités riche poursuivait le pillage du foncier public et le détournement de l’argent de l’État».

Par ailleurs, la Centrale syndicale n’a pas été épargnée par les critiques acerbes de Mme Hanoune, qui est allée jusqu’à demander «la libération» de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), «caporalisée par l’oligarchie prédatrice et ses extensions dans les institutions». C’est «une condition majeure pour empêcher les forces réactionnaires de la contre-révolution de dénaturer le processus en marche» ou de confisquer ce qu’elle qualifie de «révolution».

En ce moment décisif que vit le pays, la SG du PT a tenu à avertir contre les décisions prises par certains haut responsables.

Visiblement en colère contre les «attaques» qui visent son parti, Mme Hanoune a accusé certains commentateurs de vouloir entamer la réputation de sa formation, en affirmant : «Notre drapeau est propre, et notre parcours politique est connu.»



Pour une issue positive de la crise



S’agissant des propositions qui se multiplient, pour la sortie de crise, Mme Hanoune s’en tient toujours à la proposition de son parti pour «la Constituante», qui pourrait être, selon elle, «une véritable issue positive».

«Répondre aux aspirations des manifestants passe, d’abord, explique-t-elle, par la matérialisation de la souveraineté du peuple, à travers une Assemblée constituante nationale mandatée par une écrasante majorité du peuple, issue des débats et des réunions au sein des comités populaires.» «Le peuple est le seul souverain pour définir la nature du régime à mettre en place», renchérit-elle.

Plutôt à la réserve quant aux propositions des partis de l’opposition, la SG du PT a fait comprendre que toutes les initiatives se rejoignent sur la proposition d’une période de transition. Elle accuse les initiateurs de ces proposition de vouloir «écourter artificiellement» le sursaut populaire et contenir cette révolution, «cela peut provoquer le chaos», a-t-elle mis en garde.

En posant des questions sur la nature de ces propositions, la patronne du PT questionne la légitimité politique de ses initiateurs. «Quid de la souveraineté populaires ? Qu’en est-il de la démission du gouvernement et de la dissolution du Parlement ? Qu’en est-il de l’exigence unanime du départ de ce système et du refus de son replâtrage par le simple remplacement de personnes sans que change la nature du système», s’interroge-t-elle.

«Ce processus a besoin de temps pour la maturation, pour dégager l’issue démocratique conforme aux aspirations du peuple», a-t-elle conclu, avant de demander aux membres du bureau politique d’étudier la question «de la démission des députés du groupe parlementaire du PT de l’hémicycle».

Tahar Kaidi