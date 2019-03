MSP : Un plan en cinq points

Le MSP a proposé un nouveau plan de sortie de crise en cinq points, comprenant des propositions précises en ce qui concerne les modalités de désignation du Président pour la période de transition. Dans un communiqué rendu public, le parti d’Abderrezak Makri propose qu’après le départ du président Bouteflika, une période de transition ne dépassant pas les «six mois» doit être respectée et que sa gestion soit confiée à «une personnalité politique acceptée par le mouvement populaire et qui ne soit pas impliquée dans la corruption et la fraude électorale dans aucune des étapes précédentes».

Le MSP invite également à «éviter de répéter l’expérience du Haut Conseil d’État», instance présidentielle collégiale créée en 1992, après la démission du président Chadli, en confiant «la présidence de l’État à une seule personnalité, pour éviter les situations de conflit et le manque de transparence sur l’origine du pouvoir», selon le communiqué.

Parmi les missions que devra accomplir ce président de «transition», selon le MSP, figure «la confection de décrets garantissant le seuil minimal et indispensable de réformes avant un retour au processus électoral, dont la création de l’instance nationale indépendante d’organisation des élections».

Un chef de gouvernement «consensuel» devra également être désigné, «après concertation avec la classe politique et les militants du mouvement populaire». Selon la vision du MSP, il présidera le gouvernement qui devra «gérer les affaires courantes, exécuter les décrets de réformes politiques et désigner une personnalité consensuelle, pour présider l’instance nationale indépendante d’organisation des élections, ainsi que ses membres».

Le parti d’Abderrezak Makri a également annoncé son adhésion au projet proposé par les «Forces du changement», comprenant six points, portant, notamment, sur la poursuite du mouvement populaire jusqu’à obtenir «une transmission douce du pouvoir», le retrait du Président et de ses soutiens, l’adoption de réformes et le refus des ingérences étrangères.

Il y a lieu de souligner que le président du MSP a souligné récemment que «certains partis de l’opposition formulent aujourd’hui des propositions qui ne diffèrent pas de celles proposées par le MSP à travers son initiative de consensus national», déplorant le fait qu’«elles n’aient pas été prises en compte, dès le début, ce qui aurait évité au pays de se retrouver dans la situation actuelle», a-t-il dit.

Il a ajouté, dans ce sens, que le MSP «n’a eu de cesse d’alerter le pouvoir et l’opposition que le fait d’ignorer la voix de la raison, et de négliger le dialogue et le consensus national pourrait plonger le pays dans des crises plus graves que ce qu’il vit».

Le MSP avait, dans le même temps, appelé le pouvoir en place à se plier aux revendications des manifestants, saluant les marches populaires organisées dans différentes wilayas.

