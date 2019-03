FLN : « Éviter toute vacance dans les institutions de l’état »

Le Front de libération nationale (FLN) a appelé, lundi soir à Alger, l’ensemble des forces politiques à adhérer à la feuille de route (conférence nationale inclusive) à laquelle a appelé le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, affirmant que toutes les propositions qui «tentent de créer des cas de vacance au sein des institutions de l’État peuvent conduire à l’anarchie».

Dans une déclaration à la presse, au terme d’une réunion à huis clos des membres de l’instance dirigeante du FLN, consacrée à l’examen des nouveautés survenant dans la scène politique nationale, le membre au sein de la même instance, Hocine Khaldoun, a réitéré l’attachement de l’instance à la feuille de route, qui est, a-t-il dit, toujours d’actualité, appelant «l’ensemble des forces politiques à y adhérer pour gagner du temps». Toutes les propositions qui visent à créer des «cas de vacance au sein des institutions peuvent conduire à l’anarchie», a ajouté M. Khaldoun, mettant l’accent sur l’impératif recours à la «légitimité constitutionnelle et d’éviter toute vacance dans les institutions de l’État».

Dans ce cadre, M. Khaldoun a fait part du regret de l’instance concernant «le désintérêt exprimé quant à l’adhésion à la conférence nationale inclusive», qui est, poursuit-il, rejetée par le mouvement populaire de contestation, et la classe politique qui a appelé à «la création d’une instance présidentielle pluraliste».

La proposition formulée par la classe politique (instance présidentielle) est «rejetée», car elle va «recréer le scénario de 1992, à travers les tentations d’implication de l’armée dans l’opération», a estimé M. Khaldoun, assurant que «l’adoption de la feuille de route est la meilleure solution en ce moment». Réitérant le soutien du FLN au mouvement populaire et la nécessité d’en préserver le caractère populaire et pacifique, M. Khaldoun a salué l’Armée nationale populaire (ANP) et l’ensemble des corps de sécurité qui «protègent le mouvement et s’érigent en partie, n’interférant pas directement dans la prochaine opération politique», mais, a-t-il souligné, en partie «garantissant une transition souple, à savoir l’installation d’une nouvelle République», devenue actuellement «un sujet de consensus».

Après avoir accusé «certaines parties», à l’origine de slogans hostiles au FLN et qui sont «les opposants classiques du parti qui tentent d’éloigner le Front comme ils l’ont fait avant», M. Khaldoun a critiqué des chaînes de télévision qui, selon lui, ont rejoint le camp qui tente de nuire au parti.

Par ailleurs, M. Khaldoun a fait part de l’installation, «dans le courant de la semaine, d’un comité de préparation du congrès extraordinaire inclusif du parti», qui sera une occasion pour rassembler les enfants du Front sans exclusion aucune» et dont les recommandations «refléteront les ambitions du parti, en tant que direction, et préparera le parti à faire face à tout imprévu survenant sur la scène nationale».

Il a, à ce titre, rappelé que l’instance dirigeante du FLN a été créée par le président du parti, conformément à l’article 31 des statuts lui conférant le droit de convoquer un congrès extraordinaire, relevant, à ce propos, que le parti vit un mouvement, depuis plus de trois années, et que la crise ne sera résolue que dans le cadre d’un congrès, et que «la mission de l’instance consiste en l’organisation du congrès extraordinaire, sans plus».