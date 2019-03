M. Gaïd Salah : « La solution à la crise est le recours à l’article 102 de la Constitution »

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a soutenu, hier, que la solution de la crise politique actuelle réside dans l'application de l'article 102 de la Constitution, indique un communiqué du MDN.

«Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif d’adopter une solution pour sortir de la crise, qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien, qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l’Etat. Une solution à même d'aboutir à un consensus de l’ensemble des visions, et faire l’unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102», a-t-il affirmé lors d'une visite de travail et d’inspection dans la 4e Région militaire à Ouargla.

Cette déclaration a été faite lors d'une allocution d’orientation suivie, via visioconférence, par les personnels de toutes les unités de la Région, et dans laquelle il a mis l’accent sur le haut degré de conscience dont a fait preuve le peuple algérien durant les marches populaires pacifiques qu’a connues la scène nationale ces derniers jours. «La situation de notre pays est marquée, en ces jours, par des marches populaires pacifiques, organisées à travers l’ensemble du territoire national, revendiquant des changements politiques», a-t-il dit. «En dépit du caractère pacifique et du civisme qui caractérisent ces marches jusqu’à présent, qui démontre la grandeur du peuple algérien, sa conscience et sa maturité, et qui a tenu à préserver l’image de marque dont jouit l’Algérie parmi les nations, il est de notre devoir de souligner que ces marches pourraient être exploitées par des parties hostiles et malintentionnées, aussi bien de l’intérieur et que de l’extérieur, qui usent de manœuvres douteuses visant à attenter à la stabilité du pays.

Des desseins abjects que ce peuple conscient et éveillé saura mettre en échec», a-t-il ajouté. L'article 102 dispose que «lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement». Le même article ajoute que le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution...

Pour lui, «afin de prévenir notre pays de toute situation incertaine, il est du devoir de tout un chacun d’œuvrer avec patriotisme et abnégation, et de privilégier les intérêts suprêmes du pays, afin de trouver, dans l’immédiat, une solution de sortie de crise. Une solution qui s’inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, qui constitue l’unique garantie pour la préservation d’une situation politique stable». Le général de corps d’Armée a réitéré «son engagement personnel qu’il a manifesté à maintes reprises, et à travers lequel il a réaffirmé l’attachement de l’ANP à défendre la souveraineté nationale et à protéger le peuple algérien contre tout éventuel risque ou danger».

L'ANP ne permettra jamais à qui que ce soit, de détruire ce que le peuple algérien a pu construire. «Dans ce même cadre, j’ai prêté serment, à maintes reprises, devant Allah le Tout-Puissant, devant la patrie et devant le peuple, et je ne manquerai jamais de rappeler et d’insister que l’ANP, en tant qu’Armée moderne et développée, est capable de s’acquitter de ses missions avec professionnalisme, en tant que garant et gardien de l’indépendance nationale et responsable de la défense de sa souveraineté nationale et de son unité territoriale, et de la protection de son peuple contre tout péril ou danger pouvant survenir, je dis, l’ANP demeure loyale envers son serment et ses engagements, et ne permettra jamais, à qui que ce soit, de détruire ce que le peuple algérien a pu construire», a-t-il soutenu. Le général de corps d’Armée, effectue cette visite de travail et d’inspection dans la 4e Région militaire à Ouargla, en vue de s’enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l’ANP mobilisées le long de nos frontières, et dans la dynamique de ses visites sur le terrain, à travers l’ensemble des Régions militaires. Le général de corps d’Armée, accompagné du général major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire, et à l’issue de la cérémonie d’accueil, a entamé sa visite à cette Région par le Secteur opérationnel Sud-Est Djanet où il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles. A l’issue de l’exercice, il a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté cet exercice, en les félicitant pour les grands efforts fournis tout au long de l’année de préparation au combat 2018-2019, notamment lors de la préparation et l’exécution de cet exercice.

A l’entame, Gaïd Salah a suivi un exposé sur l’exercice présenté par le Commandant du Secteur opérationnel, portant sur l’idée générale et les phases d’exécution de cet exercice, dont la concrétisation s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’exécution de la deuxième phase de l’année de préparation au combat 2018/2019. L’exercice a été mené par les unités organiques du Secteur opérationnel Sud-Est Djanet, appuyées par des hélicoptères d’appui-feu.

Au niveau du champ de tir dudit Secteur opérationnel, le général de corps d’Armée a suivi les diverses phases d’exécution de cet exercice, qui a pour objectif d’élever les capacités de combat et la coopération entre les différentes forces, et d'évaluer le degré de disponibilité des unités, outre l’entraînement des commandements et des états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations contre les éventuelles menaces, ainsi que de permettre aux éléments et équipages d’acquérir davantage d’aptitudes en termes de maîtrise et d’emploi des différents systèmes d’armes. Ces efforts ont été marqués par un «haut niveau» au cours des diverses phases du déroulement de l’exercice, qui reflète le «degré de performance» atteint par les unités de la 4e Région militaire en général et celles du Secteur opérationnel Sud-Est Djanet en particulier, notamment en ce qui concerne l’exploitation optimale du terrain et la parfaite coordination entre les unités participantes, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants.

A l’issue de la rencontre, le général de corps d'Armée a écouté les interventions des éléments du Secteur, qui ont renouvelé leur «immuable engagement» à défendre l’intégrité territoriale de notre pays l’Algérie.

--------------------------------

Etat d’empêchement du président de la République

Ce que prévoit l’article 102 de la Constitution

L'article 102 de la Constitution de 2016 concerne l'état d'empêchement du Président de la République d'exercer ses fonctions. Voici le texte de l'article : «Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement».

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution. En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le président du Conseil de la nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la nation, pour quelle que cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du président du Conseil de la nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.