Naufrage d’un bac à Mossoul : Le SG du ministère des Affaires étrangères signe le registre de condoléances

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, a signé, hier, au siège de l’ambassade d’Irak, le registre de condoléances, suite au naufrage d’un bac dans la ville de Mossoul, ayant fait au moins 100 victimes. «Nous avons appris avec une grande affliction et tristesse la nouvelle du tragique naufrage d’un bac sur le fleuve du Tigre à Mossoul, le 23 mars 2019, ayant fait plusieurs martyrs et disparus parmi les enfants du peuple irakien frère. En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons, ainsi qu’aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre profonde compassion, priant Dieu, Tout-Puissant, d’accorder aux victimes Sa sainte miséricorde, de les accueillir en Son vaste paradis et d’assister leurs proches, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés».