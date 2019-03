Séminaire sur la cyber-sécurité et la cyber-défense : Relever les défis technologiques

Les travaux de la 2e édition du séminaire sur la cyber-sécurité et cyber-défense, organisé par le ministère de la Défense nationale, représenté par le Département Emploi-Préparation de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), se sont ouverts, hier au Cercle national de l'Armée à Alger. Les travaux de ce séminaire de deux jours, ayant pour thème «Évolutions des cyber-menaces et approches de cyber-sécurité et de cyber-défense», ont été inaugurés, au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, par le général major Cherif Zerrad, chef du Département Emploi-Préparation, en présence de cadres supérieurs de l'ANP et de nombreux experts civils.

Dans son allocution d'ouverture des travaux du séminaire, le général major Cherif Zerrad a souligné qu'au regard des défis induits par l'évolution rapide de la technologie, la protection des systèmes et infrastructures de base utilisant les technologies de l'information et de la communication représente une «priorité de premier ordre» pour le Haut Commandement de l'ANP.

Il a ajouté que l'ANP «ne cesse de poursuivre les efforts visant à renforcer sa cyber-sécurité, ainsi que sa coopération avec les institutions nationales et internationales, pour assurer une meilleure sécurité de son cyberespace».

Les participants débattront, au cours de cette rencontre, des «nouvelles formes de cyber-menaces et des méthodes aidant à y faire face, et ce à travers plusieurs axes s'articulant autour de la sécurisation des infrastructures numériques, la cyber-résilience comme une nouvelle dimension de la cyber-sécurité, ainsi que la coordination nationale et la coopération internationale dans les domaines de la cyber-sécurité et de la cyber-défense». Il s'agit également de créer «un espace de débat et d'échange entre les différents acteurs, en vue de mieux comprendre les enjeux de la cyber-sécurité et la cyber-défense, et identifier l'impact des cyber-menaces sur la sécurité des personnes et des biens, voire la sécurité nationale». Des conférences et des activités pratiques, animées par des cadres militaires et experts civils, axées sur les différents aspects liés au domaine de la gestion des crises cybernétiques et la consolidation de la stratégie nationale de lutte contre les cyber-menaces, seront organisées au cours du séminaire. Des ateliers sont prévues aussi pour permettre aux participants d'avoir une «idée concrète des dangers liées aux cyber-menaces», et d'élaborer des recommandations à même de consolider la stratégie nationale pour faire face aux cyber-menaces et «rehausser, de manière substantielle, le niveau de sécurité et les moyens de protection et de défense de nos systèmes».