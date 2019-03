Coopération algéro-italienne : Atteindre un partenariat fécond

Un pacte portant création de la société algéro-italienne, Leonardo Hélicoptères-SPA/Algérie, a été signé, hier au siège du ministère de la Défense nationale, lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de le Défense nationale, le général major Abdelhamid Ghriss, et le général de corps d'Armée, Nicolo Falsaperna, secrétaire général du ministère italien de la Défense, et directeur national de l'Armement.

«Cette société est issue d'un partenariat entre l'Établissement de développement de l'industrie aéronautique (EDIA) relevant de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale et les compagnies Leonardo-International et Leonardo Hélicoptères, suite au protocole d'accord de partenariat industriel et commercial signé le 11 août 2016, portant production d'hélicoptères de marque Agusta-Westland sur le site d'Aïn Arnat, à Sétif». Il est à signaler que cette société «est dédiée à la fabrication d'hélicoptères légers et moyens pour divers usages, parmi lesquels le transport de personnels et cargo, l'évacuation sanitaire, la surveillance et le contrôle, selon un plan de charges qui prévoit l'exportation à l'étranger. Ladite société bénéficiera, dès son lancement, d'un réseau de distribution local et international, et d'un service après-vente incluant l'ensemble des échelons de réparation et de service après-vente garantissant les différents échelons de réparation et son propre système de formation et de qualification pour ses propres besoins et ceux des clients. En outre, cette activité industrielle va soutenir le développement d'activités de haute technologie dans les matériaux composites, mécanique de précision, électronique et optoélectronique».

Le général major Abdelhamid Ghriss a souligné, à cette occasion, l’«excellence» des relations algéro-italiennes basées sur une «confiance mutuelle, ainsi que la disponibilité de chaque partie, à renforcer, encore plus, cette coopération, notamment sur les plans du transfert technologique, du savoir-faire et du co-développement».

Dans l'optique d'atteindre un partenariat «fructueux, avantageux, fécond et mutuellement profitable» aux deux pays, il a exprimé le vœu que «la coopération dans les domaines technico-militaires et de l'industrie de défense connaisse davantage de progrès, afin de pouvoir aborder de nouveaux domaines d'intérêts communs et explorer de nouvelles perspectives de coopération».

De son côté, le général de corps d'Armée, Nicolo Falsaperna, s'est félicité de la création de cette société, faisant part de son souhait de voir la coopération algéro-italienne se renforcer davantage. Relevant la «qualité» des relations entre les deux pays, il a souligné que ce partenariat marque un moment «significatif» dans les relations bilatérales, faisant part de sa «conviction» que ce partenariat ouvrera la voie à d’«autres initiatives fructueuses».

L'usine, «qui emploiera 300 personnes hautement qualifiées, fabriquera 100 appareils sur les 10 prochaines années, dont une partie sera destinée à l'exportation».